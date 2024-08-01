全紅嬋被陸記者問「三米板妳在練嗎」　她傻眼：我是跳台的

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水十米台的金牌。兩人展現神同步的「水花消失術」，甚至與第二名差距7.20分。全紅嬋賽後接受中國記者的訪問，對方竟問「三米板妳在練嗎」，令她當場傻眼。

▲▼全紅嬋、陳芋汐奪得雙人跳水十米台冠軍。（圖／路透社）

據《中華網新聞》報導，全紅嬋與陳芋汐賽後在場外接受中國記者的訪問。其中一名記者問了全紅嬋2次，「三米板妳在練嗎？」全紅嬋當場傻眼，再次向該記者確認提問後，回應對方「我是跳台的，你問我在練三米板？」

▲全紅嬋一臉傻眼。（圖／天天體育）

全紅嬋不可置信的逗趣表情，瞬間緩和現場的尷尬氣氛。該名記著也尷尬笑了幾聲表示，「對哈哈哈哈哈。」相關影片引起網友熱議，「記者同志們有些玩笑不好笑，倒顯得自己很業餘」、「一旁的陳芋汐一臉尷尬」。

不過也有人提出不同的解讀，「言下之意記者知道她是跳台，只是問了下有沒有開始練三米板了，很正常的問話，可能是全紅嬋理解錯了意思」、「因為隨著運動員年齡增長，身體發育，跳台很多動作都不如更早時候輕鬆飄逸了，所以會轉到跳板繼續跳水生涯，所以問的沒問題。但我覺得全紅嬋身體過於嬌小，就算再長大也未必適合跳板」、「記者沒在開玩笑，只是問法顯得很業餘」。

▲全紅嬋、陳芋汐完美呈現雙人「水花消失術」。（圖／路透社，上同）

全紅嬋與搭檔陳芋汐在本次奧運雙人跳水十米台比賽中，從第一跳開始就領先所有對手，更與第二名差距7.20分，五跳的表現都極為穩定，重現完美的雙人「水花消失術」，得分分別為「56.40、54.60、80.10、85.44、82.56」，總分為359.10分，毫無懸念奪得冠軍。

全紅嬋在東京奧運的單人跳水十米台項目中，拿下金牌，並以「三跳滿分」466.2分的總分打破奧運紀錄，當時年僅14歲的她被世界各國形容成「天才」般橫空出世。

據悉，全紅嬋在巴黎奧運期間，還有8月5日、8月6日將出賽單人跳水十米台項目。

▲全紅嬋小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

▲陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）