　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋被陸記者問「三米板妳在練嗎」　她傻眼：我是跳台的

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水十米台的金牌。兩人展現神同步的「水花消失術」，甚至與第二名差距7.20分。全紅嬋賽後接受中國記者的訪問，對方竟問「三米板妳在練嗎」，令她當場傻眼。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐奪得雙人跳水十米台冠軍。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

據《中華網新聞》報導，全紅嬋與陳芋汐賽後在場外接受中國記者的訪問。其中一名記者問了全紅嬋2次，「三米板妳在練嗎？」全紅嬋當場傻眼，再次向該記者確認提問後，回應對方「我是跳台的，你問我在練三米板？」

▲▼全紅嬋被陸記者訪問。（圖／天天體育）

▲全紅嬋一臉傻眼。（圖／天天體育）

全紅嬋不可置信的逗趣表情，瞬間緩和現場的尷尬氣氛。該名記著也尷尬笑了幾聲表示，「對哈哈哈哈哈。」相關影片引起網友熱議，「記者同志們有些玩笑不好笑，倒顯得自己很業餘」、「一旁的陳芋汐一臉尷尬」。

不過也有人提出不同的解讀，「言下之意記者知道她是跳台，只是問了下有沒有開始練三米板了，很正常的問話，可能是全紅嬋理解錯了意思」、「因為隨著運動員年齡增長，身體發育，跳台很多動作都不如更早時候輕鬆飄逸了，所以會轉到跳板繼續跳水生涯，所以問的沒問題。但我覺得全紅嬋身體過於嬌小，就算再長大也未必適合跳板」、「記者沒在開玩笑，只是問法顯得很業餘」。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐完美呈現雙人「水花消失術」。（圖／路透社，上同）

全紅嬋與搭檔陳芋汐在本次奧運雙人跳水十米台比賽中，從第一跳開始就領先所有對手，更與第二名差距7.20分，五跳的表現都極為穩定，重現完美的雙人「水花消失術」，得分分別為「56.40、54.60、80.10、85.44、82.56」，總分為359.10分，毫無懸念奪得冠軍。

全紅嬋在東京奧運的單人跳水十米台項目中，拿下金牌，並以「三跳滿分」466.2分的總分打破奧運紀錄，當時年僅14歲的她被世界各國形容成「天才」般橫空出世。

據悉，全紅嬋在巴黎奧運期間，還有8月5日、8月6日將出賽單人跳水十米台項目。

巴黎奧運中國女子跳水代表全紅嬋。（圖／ETtoday製／新華社）

▲全紅嬋小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

巴黎奧運中國女子跳水代表陳芋汐。（圖／ETtoday製／新華社）

▲陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
第一時間抱緊戴資穎！　依瑟儂親曝「背後感人原因」
抱著戴資穎哭！依瑟儂「小戴已拚盡全力」：傷勢限制速度
酸民諷「這種水準也敢去奧運」　呂秋遠4字反擊獲3.1萬讚
新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬
意外現場曝！女高中生一下水被沖走　卡石縫溺斃
快訊／「黃仁勳概念股」漲勢猛烈　妖股關不住飆漲停
快訊／開出15張千萬發票！　19人中200萬
準備回家了...3登山客全罹難　遺體吊掛下山
戴資穎淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷
快訊／「泡麵土地公」完全無損！　主委：神蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全紅嬋被陸記者問「三米板妳在練嗎」　她傻眼：我是跳台的

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出　霸氣喊：游得比孫楊快就夠

探訪全紅嬋老家！奪冠後親屬「放巨大炮龍」：希望她繼續為國爭光

賽前遭外國選手無視！中國「飛魚」破世界紀錄封王：別人今天好慢

台青前進大西北創業　搶先卡位棒壘球商機「俱樂部會員破千」　

全紅嬋奪金「大解放討親親」　討不到「自己啵上去」隊友羞爆叫媽

賴稱陸錯誤詮釋聯大2758號決議　國台辦：一中原則權威不容挑戰

陸翻船案「無關兩岸協商談判」　國台辦駁斥陸委會：盡快查明真相

女友閨密追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸：舔狗擾亂市場

17歲全紅嬋「克服轉大人」再奪金！東奧後「身體開始發育」變吃力

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

被教練爆第3趟險嗆水　王冠閎奧運無緣決賽

戴資穎拚到流血0比2依瑟儂　巴黎最後一舞無緣晉級8強

全紅嬋被陸記者問「三米板妳在練嗎」　她傻眼：我是跳台的

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出　霸氣喊：游得比孫楊快就夠

探訪全紅嬋老家！奪冠後親屬「放巨大炮龍」：希望她繼續為國爭光

賽前遭外國選手無視！中國「飛魚」破世界紀錄封王：別人今天好慢

台青前進大西北創業　搶先卡位棒壘球商機「俱樂部會員破千」　

全紅嬋奪金「大解放討親親」　討不到「自己啵上去」隊友羞爆叫媽

賴稱陸錯誤詮釋聯大2758號決議　國台辦：一中原則權威不容挑戰

陸翻船案「無關兩岸協商談判」　國台辦駁斥陸委會：盡快查明真相

女友閨密追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸：舔狗擾亂市場

17歲全紅嬋「克服轉大人」再奪金！東奧後「身體開始發育」變吃力

美女發言人徐千晴臉書批鄭運鵬「詐騙集團」　判賠15萬確定

大谷翔平先發選保送　道奇打線熄火1比8不敵教士

豬哥亮有望再拍電影！兒樂喊「爸爸沒有走」：活派勝利

深夜獨自顧店蒙面男突然闖入　店員空手擊退持槍搶匪畫面曝光

台南市勞工局外國人管理法令課程　提升移工服務品質

「陸船翻覆案」落幕　民進黨：代表兩岸立場不同也能溝通解決問題

為了羅智強「大安區一年沒立委」　苗博雅羅文嘉挨告結局出爐

日圓現鈔「0.2239」　10萬台幣少換4萬日圓

8歲童染「頭癬」掉髮！顯微鏡下滿頭孢子菌絲　醫：會經貓狗傳播

盧貝松《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂「街頭飆法拉利」尬韓哥

2騎士爆氣開戰畫面曝！藍衣哥先甩巴掌　黑衣男脫安全帽反攻

大陸熱門新聞

遭外國選手無視！中國飛魚破世界紀錄封王

全紅嬋「克服轉大人」再奪金牌！

全紅嬋奪金「討親親」　最後自己啵上去

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

女友閨蜜追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

痛失主拍又輸球！王楚欽回應爆冷出局

「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金

賴稱陸錯誤詮釋聯大2758號決議　國台辦回應

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

球拍毀立馬吞敗！中國球王爆冷止步32強

台青前進大西北圓棒球創業夢！

陸翻船案「無關兩岸協商談判」　國台辦駁斥陸委會

更多熱門

相關新聞

抱緊戴資穎！依瑟儂親曝背後「感人原因」

抱緊戴資穎！依瑟儂親曝背後「感人原因」

台灣球后戴資穎在巴黎奧運小組賽惜敗老友依瑟儂，賽後兩人相擁而泣。對此，依瑟儂也親自曝光第一時間衝上前去擁抱戴資穎的背後原因。不僅如此，依瑟儂事後在Instagram轉發兩人照片並寫道，「祝妳早日康復，也希望能在世界各地見到妳，小戴。」兩人的深厚友情也感動無數網友。

陸選手「腰部激瘦」一幕　680萬人看呆

陸選手「腰部激瘦」一幕　680萬人看呆

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出 霸氣喊：游得比孫楊快就夠

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出 霸氣喊：游得比孫楊快就夠

探訪全紅嬋老家！奪冠後親屬放巨大炮龍

探訪全紅嬋老家！奪冠後親屬放巨大炮龍

中國9金衝第一　奧運最新排名揭曉

中國9金衝第一　奧運最新排名揭曉

關鍵字：

2024奧運2024奧運跳水巴黎奧運2024奧運大陸全紅嬋陳芋汐

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜深入交流

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

吳詩儀拚進4強　中華隊本屆奧運首面獎牌

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面