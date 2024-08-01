寫悔過書？NCC委員卸任揭政媒集團化　她轟沒風骨：臨別才說真話

▲國民黨立委李彥秀。（圖／國民黨文傳會提供）

實習記者歐承翰／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）上屆委員7月31日屆滿，2位卸任委員林麗雲和王維菁聯名發佈公開信，坦言台灣走向「政媒集團化」。對此，國民黨立委李彥秀今（1）日怒轟，臨別時才說真話，毫無政務官的風骨，「這篇公開信，僅是這兩位委員的悔過書」。

林麗雲、王維菁2位NCC委員於昨（7月31日）結束4年的任期，同時發公開信建言，內容點出，台灣新聞逐步形成政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除藉土地開發牟利，也介入政治，甚至政府領域，包括人事、個案與政策等，失卻分際，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為當今重大威脅之一；由於政媒集團化，使台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，而不公正的新聞報導，也導致台灣新聞頻道的社會信任度長期世界排名倒數，觀眾逐步流失，新聞台喪失其實質社會影響力，逐漸難以與網路的多元立場及百花齊放競爭，此為台灣民主的危機。

對此，李彥秀怒批，現在臨別才說真話，卻是毫無意義。在民進黨執政下，NCC早就是政媒共生、政媒集團化的幫兇，過去擔任NCC委員期間，絲毫沒有任何抗拒作為，也沒有把握NCC應該有的特性，等到要卸任了，才來其言也善，毫無政務官的風骨，更沒有獨立機構該有的態度。她嘲諷這篇公開信，只是兩位委員的「悔過書」。