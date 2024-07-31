翁柏宗代理NCC主委　黃國昌批政院「走小路鑽小門」：趁隙操作

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁柏宗代理NCC主委　黃國昌批政院「走小路鑽小門」：趁實施前空隙操作

記者袁茵／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，立院直至29日才發函給總統府，但行政院30日以「避免8月1日起，NCC委員會因委員不足而難以運作」為由發函NCC，並指定副主委翁柏宗延任當代理主委，但此舉等於違反立院決議。民眾黨團總召黃國昌批評，政院趁新法還沒公告實施的空隙操作，等於是走小路、鑽小門。

▲▼民眾黨團 時事聯訪 記者會 黃國昌 陳昭姿 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌、陳昭姿、張啓楷召開記者會回應時事。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨團31日上午召開黨團內部會議，隨後黨團總召黃國昌、立委陳昭姿、立委張啓楷出面召開記者會受訪，對於政院昨去函NCC指定指定翁柏宗當代理主委，無視之前刪除的萬年條款，黃國昌坦言，昨天看到新聞時，非常多委員感到震驚。

黃國昌表示，理解政院表面提出的理由是因為新法尚未公告實施，依照舊法規定，本來就可以這樣做，但立院7月16日三讀通過的「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案時，立法者所傳遞的意志、做出的決議，已經非常明確，就是針對過去NCC組織法這種獨創、完全不合理的萬年條款，應予以廢止，且對新任命的NCC委員也有連任不得再任限制。

黃國昌提及，當立法院做出如此明確的決定時，行政院想利用新法還沒公告實施的空隙進行操作，等於是在走小路、鑽小門，無視立院做出的決定，「我們覺得非常遺憾，而且沒辦法接受」。

▲▼民眾黨團 時事聯訪 記者會 黃國昌 陳昭姿 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌說明，第二個令人更瞠目結舌的是，政院指定的代理主委竟然是翁柏宗，但翁擔任副主委時捲入重大弊案，LINE訊息洩露NCC對電視台執照審查的機密，搞到最後連翁本人都承認必須要迴避，然而捲入重大弊案這麼嚴重的人，卻被行政院指定當代理主委。

黃國昌也隔空詢問行政院，「翁柏宗的政治後台是很硬嗎？還是他已經透過在我們的層峰、非常有影響力的人，被有限電視媒體集團大老指定，要擔任未來主委的人？這樣的人事任命跟決定適合嗎？」請政院說清楚講明白，到底是誰做的決定。

媒體追問，根據立法院議事暨公報資訊網，立院7月29日才發函給總統府，為什麼會到7月29日才送出？黃國昌認為，這要問秘書處比較精準，但因為716通過法案非常多，前面協商也耗費非常多時間，可以理解立院同仁處理這麼多立法議案的工作跟辛勞，但具體行政程序應由秘書處回答比較妥適。

張啓楷則補充道，自己有特別問過秘書處跟議事處，因為716挑燈夜戰、法案大清倉，秘書處與議事處辛苦的急著消化，所以才在7月29日送出；但行政院動作最嚴重的地方在於，不管什麼時候送，都應該要知道立院已經三讀通過，總統也會依法在10天內公告，「明明知道立院過了，總統一定要公告，為何要違法呢？你就是製造兩邊對立、社會對立嘛！」

張啓楷強調，行政院不只要出來講清楚，立法院也應該要有更強烈動作，不僅只有在野黨立委，民進黨立委也要想想，立院通過的案子，行政院卻這樣做，「立法院是要當行政院的立法局嗎？這樣怎麼監督行政院、怎麼幫全民付多點責任呢？」

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