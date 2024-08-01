王義川曝高虹安「沒緩刑」關鍵　指高絕不會請辭除非「這群人」出手

▲新竹市長高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉貪一審判處7年4月且被停職停薪，民進黨政策會執行長王義川表示，貪汙就是貪汙，高虹安第一時間只要坦承自己第一次當立委不懂、認罪協商，依照過去認罪、繳回不法所得案例都是緩刑，然而高虹安始終不認為自己犯罪，就如同柯文哲自己說的「圖利不違法」一樣，一再欺騙民眾。王也推估，高虹安絕對不會請辭，辭職已經先輸了，唯一可能影響高虹安是否請辭的是背後金主，就是新竹企業家們。

對於高虹安涉貪案，王義川表示，高虹安至今犯罪的概念都沒有，因為高虹安自始至終認為，立委薪水19萬怎麼用，錢都是她的，如同助理費全部42萬，她認為這就是她的錢，怎麼用都可以，其實國會助理常常加班，加班多少再來填多少領多少。王舉例，以自己的經驗來說，通常加班時數一定超過，但高虹安根本沒算自己助理費加班時數，是先從中央全領回來，再自己支配加班費，等於詐欺、圖利國家的錢。

王義川指出，貪汙就是貪汙，假鬼假怪，高虹安第一時間只要坦承自己第一次當立委不懂，裡面的助理說可以，那現在怎麼辦？就認罪協商，過去只要有認罪且繳錢回來的都是緩刑。

王義川指出，高虹安始終不認為自己犯罪，就如同柯文哲自己說的「圖利不違法」一樣，一再欺騙民眾。王也質疑柯文哲，當初說雙城論壇會說要還錢，現在錢還在哪裡，高虹安圖利貪汙被判刑是事實，民眾黨卻是一昧護航，玩文字遊戲，宛如詐欺黨。

王義川也判斷，高虹安絕對不會請辭，因為也不會換來無罪和清白，她辭職已經先輸了，唯一可能影響高虹安是否請辭的是背後金主，就是新竹企業家們，記得柯文哲前幾天講過一句話，這不是民眾黨可以控制的，因為新竹政局就在高虹安一念之間，不然高虹安不會有喬人事去毛胚屋等等爭議事件。