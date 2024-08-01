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快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損　主委：神蹟

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投知名「泡麵土地公」、中寮石龍宮今(1日)凌晨2時18分許傳出火警，且火勢蔓延迅速，轉眼間整座宮廟就陷入一片火海，現場香客紛紛驚慌奔逃；警消獲報後到場灌救，於2時52分撲滅火勢，幸未有人員受傷。事後廟方檢視財損時，赫然發現供奉的土地公神像歷劫後竟完好無損，就連鬍鬚都未遭火吻、也未因高溫而出現蜷曲，令主委吳常源直呼「真的是神蹟！」

▲▼南投泡麵土地公、中寮石龍宮火警，土地公完好無損。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中寮石龍宮火警，土地公神像完好無損。（圖／記者高堂堯攝）

中寮石龍宮今凌晨傳出火警，消防局獲報後立即出動9車、16名警消和6名義消到場灌救，於2時52分完全撲滅火勢，幸未釀成人員受困受傷，起火原因尚待釐清。主委吳常源還拍下畫面，當時宮內竄出猛烈火舌，且火勢蔓延十分迅速，連救的時間都沒有；雖是凌晨時分，但宮內仍有不少香客參拜，大家發現起火後，紛紛跑下階梯奔逃。

▲▼南投泡麵土地公、中寮石龍宮火警，土地公完好無損。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投泡麵土地公、中寮石龍宮火警，土地公完好無損。（圖／記者高堂堯翻攝）

在火警過後，吳常源檢視廟內災損，雖然場地凌亂，但只有部分設備受損，需要幾天時間整理，因此暫時不開放香客接熱水吃泡麵、燒金，預計過幾天整理好後會再開放香客使用。

此外，吳常源也說，廟內供奉的土地公神尊在經歷火劫後，竟然完好無損，就連鬍鬚也未因高溫而蜷曲，直呼根本是神蹟，「神威廣大，神明什麼傷害都沒有！」吳常源表示，這也許是土地公給我們的啟示，廟內不要堆放太多雜物，要整理一下，「土地公也想翻新，給大家一個全新的面容啦！」

針對起火原因，南投縣消防局火調人員和草屯分局長劉千祥稍早都到現場，表示已向廟方調閱監視器畫面，尚待進一步鑑定才能釐清。

▼中寮石龍宮主委吳常源。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼南投泡麵土地公、中寮石龍宮火警，土地公完好無損。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投泡麵土地公、中寮石龍宮火警，土地公完好無損。（圖／記者高堂堯翻攝）

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