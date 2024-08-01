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深夜獨自顧店蒙面男突然闖入　店員空手擊退持槍搶匪畫面曝光

深夜獨自顧店蒙面男突然闖入　店員空手擊退持槍搶匪畫面曝光。（圖／翻攝自Gwinnett County Police）

▲店員空手對抗持槍歹徒。（圖／翻攝自Gwinnett County Police）

記者李振慧／綜合報導

美國亞特蘭大市一間速食店店員被監視器拍到，獨自1人擊退搶匪的驚險過程。事發時他獨自在店內，戴著墨鏡口罩的歹徒突然闖進廚房中，用槍指著他威脅打開保險箱，否則就會當場把他射殺，警方後來確認搶匪是51歲男子威廉斯(Tommie Lee Williams)。

事件7月1日凌晨4時30分發生在亞特蘭大市當地連鎖速食店Chick-fil-A中，監視器畫面拍到，工作人員布萊爾(Kevin Blair)在店內時，全副武裝的威廉斯先用石頭砸破玻璃窗戶，突然衝到廚房內持槍搶劫。

布萊爾表示，當時威廉斯威脅他打開保險箱，不然就會殺死他，即使他表明他沒有開保險箱的權限，可是對方不相信，後來2人在廚房內展開扭打，沒有武器的他一直試圖撞開威廉斯手上的槍，最後成功把槍手擊退。

布萊爾在扭打過程中，還成功摘除威廉斯臉上口罩和墨鏡，讓監視器拍到他的臉，警方後來透過追蹤嫌疑人車輛，確認凶嫌就是威廉斯，7月31日正式將人逮捕，指控犯下持械搶劫、入室竊盜、加重傷害罪、持有槍枝、毀壞財物等罪，目前關押在谷內郡(Gwinnett)監獄中候審。

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