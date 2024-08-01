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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嘆要接濟高虹安　卓冠廷揭高財報酸：民眾黨貧窮線1千8百萬？

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉貪一審被判處7年4月且被停職停薪，民眾黨主席柯文哲日前表示，高有公務員身份無法兼差賺錢，「恐怕我真的要接濟她過日子」。對此，議員卓冠廷昨（31日）表示，柯文哲的說法等於存款沒有一千八百萬的民眾都是需要接濟的群體，難道柯文哲自稱的新政治，其中的貧窮線就是一千八百萬？王義川則推估，如今藍白陣營都希望高虹安請辭才可以補選，因為擔心中央派人去新竹代理，這就是把新竹市民當白痴，他們會接受藍白這種安排？

民進黨直播節目《老闆叫我開直播》31日來到第二十集，由政策會執行長王義川代班主持，來賓為新北市議員卓冠廷、立法院黨團總召柯建銘助理周軒。

對於高虹安貪汙案，卓冠廷砲轟，他最不滿是高虹安被起訴後柯文哲的反應，竟稱「高虹安現在需要他接濟」，他表示根據公務員廉政專刊，高虹安最新財產申報有一千八百萬現金、比之前還多四百萬甚至零負債。

卓質疑，但柯文哲卻說高虹安需要接濟，這等於存款沒有一千八百萬的民眾都是需要接濟的群體，難道柯文哲自稱的新政治，其中的貧窮線就是一千八百萬？

周軒指出，柯文哲從頭到尾就是把高虹安當成生財樹，柯文哲知道高虹安代表的是她背後那群人，柯了解可以從高虹安取得什麼樣的支持，有價值就站在一起，根本不是稱為好隊友。柯文哲今天都說得出466元也要判刑，以後比照辦理、張啟楷說這是違憲，證明這個黨為了利益，是非可以放一邊。

周軒表示，高虹安除了自己荒腔走板，施政滿意度更是不及格，只贏過現在面臨罷免的謝國樑。會被罷免其來有自，不用整天扣帽子給民進黨，自己做了什麼自己最清楚。周也批評，高虹安除了自己荒腔走板，施政滿意度更是不及格，根據天下雜誌縣市首長滿意度最新排行，高虹安只贏過現在面臨罷免的謝國樑。

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