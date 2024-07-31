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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲化身足球員切磋球技　盼公私協力發展足球「提升體育環境」

記者袁茵／台北報導

全台關注台灣好手在奧運的耀眼表現，也期待台灣的體育環境能夠更精進提升。民眾黨主席柯文哲為推廣運動風氣，日前特別參訪新竹竹北「夢幻足球隊」，與小小足球隊員來一場「少年足球」，而柯也在受訪時表示，政府應該加強鼓勵企業協助體育發展，有民間團體願意協助發展足球，政府更應該想辦法幫忙。

柯文哲YouTube頻道31日晚間播放最新一集「柯P揪時在」，是日前參訪新竹竹北「夢幻足球隊」的內容。期盼發展足球風氣的柯文哲，在小朋友示範盤球過人、射門、頭錘等足球技巧，柯文哲練習幾遍之後，馬上掌握要領，但想不到守在球門前的就是夫人陳佩琪，於是球馬上被陳佩琪給攔截下來，最後雖然勉強進球，也獲得小小球員高分評價。

▲▼柯文哲《柯P揪時在》。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲《柯P揪時在》談體育發展。（圖／民眾黨提供，以下皆同）

影片中，柯文哲也與新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥，還有夢幻足球隊負責人毛媽一起討論如何推廣發展足球，包括爭取更多場地、舉辦更多比賽，讓更多人能接觸學習足球，帶動足球風氣，吸引企業投資，讓足球的運動產業規模能夠拓展強化。

毛媽表示，目前足球兩大困境就是足球場太少，以及比賽也太少。毛媽舉例，在竹北市幾乎兩公里內就會有籃球場，但免費的足球場根本找不到，家長也擔心花費太多時間跟金錢，會影響學業，所以通常在國中階段就會讓孩子停止練球，錯失明星球員的培養時機。

▲▼柯文哲《柯P揪時在》。（圖／民眾黨提供）

柯文哲也認為，台灣如果能夠邀請世界級的足球明星來台交流，相信也能提升足球風氣。同時柯文哲也要求李國璋跟林碩彥督促縣市政府盤點公有閒置空間，邀請足球團體去會勘，看看是否適合整理成足球場地，讓足球訓練更友善。

李國璋補充說明，其實2018年體育署推廣足球六年計劃，甄選教練在基層學校發展足球，但沒想到補助以後，台灣在國際足總FIFA的排名不升反降。

最後，柯文哲說，政府應該加強鼓勵企業協助體育發展，並提供減稅作為誘因。而且政府力量有限、民間力量無窮，有民間團體願意協助發展足球，政府更應該想辦法幫忙，而不是不讓他們參加比賽。最後，柯文哲總結，終究還是要提升基層參與人數，讓運動能夠產業化發展，才能可長可久。

▲▼柯文哲《柯P揪時在》。（圖／民眾黨提供）

▲▼柯文哲《柯P揪時在》。（圖／民眾黨提供）

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