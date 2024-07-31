不擔心柯文哲京華城案　陳佩琪護夫：對制度的批評不構成自我認罪

▲柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲30日談及京華城案時，脫口「對啦圖利，哪個地方不合法」引發熱議；柯31日澄清講話要看前後文，不要斷章取義只說一段。而柯文哲妻子陳佩琪緩頰，對京華城案「哈，一點看法也沒有，因為一點也不擔心。」儘管外界批評柯腦袋跟嘴巴的距離比常人短，但「這不代表構成犯罪吧，對制度的批評，不構成自我承認犯罪」。

陳佩琪31日晚間於臉書發文表示，柯文哲今天又被「改罪名」了，本來大家一直喜歡冠給柯在幾大案中貪汙多少，30日上個節目後，風向就突然轉變了，開始改攻有圖利罪，還說是柯自己自爆承認的，「心想我們台灣興文字獄的手法還真是高明呢！」

陳佩琪提及，今早兩人早餐時間聊及此話題，她已經不用柯文哲提點，劈哩啪啦就開始發表自己高見，「我算還聰明，更兼具舉一反三的本領」，並與柯文哲說「你（柯文哲）下台前編給廠商4.6億，後任市長（蔣萬安）上台卻編了5.5億給廠商，兩者價差9000萬，若加上被收押的同黨（國民黨）議員的千萬來源不明資金，講到圖利罪，後任（蔣）比你（柯）多圖利了5.5億減4.6億等於9000萬元，所以後任市長（蔣）的刑期應比你多兩成，若再加計前前市長（郝龍斌）編的怪怪母約，要是司法公正，按圖利金額多寡來計算坐牢刑期，我沒話說，你們三人手牽一簽一起去土城作伴去。」

而陳佩琪也節錄某段中央社新聞內容「台北市議員指出，此案緣起於郝市府和台智光公司所簽訂的超怪合約，長達25年且保證總營收100億元。」

此外，針對京華城案，陳佩琪稱「 哈，一點看法也沒有，因為一點也不擔心，雖然就像有人批評他（柯文哲）說腦袋和嘴巴的距離比常人短，但這不代表構成犯罪吧，對制度的批評，不構成自我承認犯罪，法律還是要講求證據啊！」

陳佩琪認為，柯文哲說的交辦處理，請請名嘴和媒體別在後面加上「要他通過」這4個字，柯不知何時開會，也不知道開了幾次會，更不知每次開會的委員有誰，「事前有跟這些委員暗通款曲的話，想也知道內容早就被監聽了啦，民進黨會放過他嗎？檢調早就拿出監聽錄音檔把人帶走了，搞不好檢調聽到內容都會背了也說不定哩！」

▼陳佩琪談柯文哲台智光案、京華城案。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）