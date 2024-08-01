中國「體操」再敗日本！　2名將奪男子全能「1銀1銅」

▲本屆奧運男子體操全能項目由日本選手岡慎之助奪下金牌。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國體操名將張博恒、肖若騰31日在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中，分別拿下銀牌、銅牌，金牌則由日本選手岡慎之助奪下。中國體操隊30日在體操項目男子團體決賽中，也敗給日本隊保下銀牌。

據《中新社》報導，巴黎奧運體操男子個人全能決賽31日在巴黎貝爾西體育館進行。中國體操隊沒能贏下金牌，張博恆和肖若騰分居二三位，日本選手岡慎之助獲得冠軍，他的隊友、衛冕冠軍橋本大輝排名第6位。

▲張博恆。（圖／新華社，上同）

張博恆在第一個小項自由體操中出現了失誤，只獲得了13.233分，其他5個小項都發揮穩定，雙槓尤為出色，獲得了15.300分，最終總分86.599。肖若騰6個小項順利完成，最終總分為86.364。岡慎之助展現出極強的穩定性，獲得86.832的全場最高分。橋本大輝則狀態不佳，總分為84.598。

報導指出，在該項目先前的奧運資格賽中，張博恆位居個人全能第1位，日本選手岡慎之助和橋本大輝分居第2、第3名，肖若騰位居第4。

▲肖若騰。（圖／新華社）

據悉，中國體操隊在上一次奪得該項目奧運金牌，已經是2008年的北京奧運。今年28歲的肖若騰，曾在東京奧運男子個人全能項目奪得銀牌，巴黎奧運也是他最後一次出戰奧運。

現年24歲的張博恒，身為男子體操團體中的隊長。他在全能賽後表示，「沒有什麼好後悔的，人生就是不斷向前看，生活不一定是成功，也可以是成長。」

▲賽後三人自拍。（圖／路透社）