她「長期胸悶」懷疑罹癌！就醫才知被「1生活習慣」害慘

▲女子因長期感覺胸悶、呼吸困難，懷疑自己罹患肺腺癌。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

注意身體發出的警訊！一名家庭主婦因為長期感覺胸悶、呼吸困難，懷疑自己罹患癌症，就醫檢查後，卻都沒有發現有異常。醫師仔細詢問後，才發現她的胸悶是因為生活習慣所致，醫師也指出五個飯後的NG行為，提醒民眾要盡量避免。

肝膽腸胃科醫師張振榕在「醫師好辣」節目中表示，飯後1到2小時是腸胃道消化吸收的關鍵時間，腸胃道需要大量血液來運作，此時應保持輕鬆的坐姿或散步，不要進行劇烈運動，有助於消化和吸收。

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張振榕也分享自己遇到的案例，表示一這位家庭主婦因為長期感覺胸悶、呼吸困難，懷疑自己罹患癌症，得了肺腺癌，但經過胸腔科和心臟科檢查後，均未發現異常。醫師仔細詢問後，發現她有一個壞習慣，就是中午隨便煮點東西吃完後，便躺下來追劇，不知不覺就睡著了。

張振榕建議婦人改變午餐後立即躺平的習慣，而婦人在嘗試後，發現她的胸悶和呼吸困難症狀完全消失，消化吸收變得順暢，確實並不是患上肺腺癌的問題。

張振榕也整理出五個飯後的NG行為，像是：

1.飯後立即躺平睡覺：飯後馬上吃冰容易使腸胃道收縮，血流量不足，造成胃痙攣。

2.飯後喝茶：因為茶中含有鞣酸，容易與食物中的蛋白質結合形成硬塊，影響消化和營養吸收。

3.飯後洗澡：會讓血液流向肌肉組織，使腸胃血流不足，導致消化不良。

4.剛吃飽後大量喝水：會增加腹部壓力，容易感到腹脹、消化不良，甚至引起胃食道逆流，提醒民眾應該要避免，以免導致脹氣和消化不良。

5.吃冰：飯後立刻吃冰也不好，因為會造成腸胃道收縮、血流量不夠，容易導致胃痙攣。

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