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台青前進大西北創業　搶先卡位棒壘球商機「俱樂部會員破千」　

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏台青非常少，林智熏於2016年在銀川發展至今，主攻棒球產業。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

勇闖大西北！熱愛棒球的台灣青年林智熏，2016年前往寧夏發展，奮鬥至今熬出小小成就，目前成立了棒壘球協會，同時也是寧夏野球工坊棒壘球俱樂部的負責人。談起西進心路歷程，他幽默地說，寧夏雖然乾燥氣候，但是沒蟑螂，最大收穫是迎娶當地銀川姑娘，同時也很看好西北運動產業潛力，最大心願能在寧夏組織棒球隊，把台灣運動精神與技術推廣出去。

來自台灣林智熏從未想去千里遠的寧夏發展，一切要因熱愛運動與棒球說起。他8歲開始打棒球，後來因肩膀受傷後轉行健身產業。正好大陸近10年有許多健身房品牌，朋友問他，「要不要去寧夏開疆闢土？」經過思考後，他決定踏上從零開始的奮鬥人生。

回想剛來寧夏日子，大西北重口味，偏清真料理居多，剛開始飲食方面有些不適應，「當時連星巴克都沒有，也沒有台灣便利商店，後來慢慢有餐飲品牌進駐，也逐漸習慣當地料理。」林智熏分享。

身為南方人的林智熏，對於大西北氣候差異反倒挺適應，「台灣比較潮濕，我喜歡這邊乾燥環境，因為很少看到蟑螂，因為我其實蠻怕蟑螂，曬衣服也非常快就乾了，然後不會發霉潮濕，反而很快適應氣候。」

林智熏一開始是連鎖健身房管理職，認識同公司單車教練的妻子，戀愛幾年後決定攜手共度人生。林智熏說，「正好結婚時是疫情，發現銀川沒有棒壘球運動，直接留下來轉做運動推廣。」

談到來寧夏發展最大收穫？林智熏笑笑的說，「最大收穫就是認識現在老婆，也因為成立棒壘協會後，創業初期很艱辛，差點離婚。」

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲林智熏從無到有，在寧夏扎根自己棒球夢 。（圖／記者任以芳攝）

回憶前成立的棒壘協會、野球工坊棒壘球俱樂部，最困難的點是從零開始，台灣棒壘球畢竟發展很早，大陸北上廣深或是沿海城市都有接觸棒壘球，但銀川有很多人或家長不瞭解，西北地區台灣人也少，沒有幫手只能靠自己，初期推廣常常遇到困難。

大西北運動產業尚未飽和，銀川地勢偏高利於訓練，加上晴天比例高，都是林智熏看重的發展潛力。經過幾年努力，加上林智熏謙虛性格以及好球技，好朋友和家長宣傳。

目前成人俱樂部有1000多人，大部分上班族練習時間不固定，大約80人左右是打球「鐵咖」。共兩個室內的訓練場，主要客群是下班後的成人教學、小朋友假日課程，一年收費1500元人民幣，換算台幣7千上下。

▲▼ 寧夏台青棒球、108塔 。（圖／記者任以芳攝）

▲俱樂部舉辦各類活動讓球友加入。（圖／受訪者提供）

為了刺激球友運動，俱樂部也會在周末辦活動，以棒球為平台，舉行沙漠露營、湖上槳板之類的活動。時間久了，林智熏遇到志同道合好朋友。

讓他自豪的是，日前贏得女子棒球俱樂部全大陸第4名。「其實讓我非常意外的，因為我們在這邊其實推進的速度遠比我想象中的要快。」林智熏分享。

林智熏除了在寧夏推動棒壘球運動，也有推廣兩岸交流活動。比如，去年7月邀請世新大學球隊來進行交流，正好邀請自己同學或是過去球隊教練、現役球員來分享經驗，台灣「明星棒球隊」今年10月也會來銀川進行棒球比賽。

熱愛棒球的林智熏做好扎根銀川信心，也希望有機會邀請台灣球隊到寧夏交流，
最終心願能成立正式棒球隊，把自己所學所愛全部傳授出去。

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寧夏林智熏台青棒球

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