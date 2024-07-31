挖走安養中心19棵櫻花樹　恆安董事長涉竊盜28.5萬被起訴

▲恆安基金會董事長胡世賢(中)涉嫌竊盜屬於北市府的兆如安養中心內櫻花樹遭起訴。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府委託恆安社福基金會代管兆如老人安養中心，去年託管契約到期時，雙方疑似鬧得不太愉快，恆安基金會董事長胡世賢竟然找人，把園區19顆櫻花樹連根挖起，分2車運走，台北地檢署調閱監視畫面並根據住民證詞，認為這些樹市價28萬5千元，原本種植在市府地裡，屬於市府所有，因此依竊盜罪起訴胡世賢。

兆如老人安養護中心位於台北市文山區，是頗具規模的公設民營安養重心，提供長者住宿、長照、日間照顧與送餐等各式服務，由台北市社會局從2001年起，委託財團法人恆安社會福利慈善事業基金會經營管理，曾獲內政部老人福利機構評鑑第1名，卻在2020年爆出有市議員岳母住宿遭虐爭議。

市府社會局與恆安基金會的託管合作到2023年10月1日到期終止，兆如安養中心改由佳醫長照經營，但在點交的時候卻發現，園區內原本該有的櫻花樹不見了，經安養中心住民說明，原來樹木早在稍早的4月16日上午，被人分兩批挖起運走。

檢警調閱監視器並清點總共有19顆櫻花樹被挖走，工人表示是受胡世賢委託挖掘載走，胡到案則不認為自己有錯，堅稱這些樹都是他的，並非市府所有，但檢察官調查認為，這些樹不是可獨立搬運的盆栽，而是種在土裡，屬於土地構成的一部分，自然與土地一樣屬於台北市社會局所有，因此依竊盜罪嫌將胡世賢起訴。