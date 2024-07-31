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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門漁船案落幕　朱立倫喊話賴清德：連美國智庫都建議兩岸對話

記者鄭佩玟／台北報導

備受兩岸關注的「0214漁船翻覆事件」歷經166天，昨日上午雙方代表終於在金門協商達成共識。國民黨主席朱立倫今（31日）於中常會上，再度喊話總統賴清德，「民進黨如果再用意識形態，再用對抗、反中、抗中作為政治利益的提款機，相信對民眾的傷害絕對是最嚴重的。」因為連美國外交政策全國委員會都已經建議，台北和北京一定要直接對話了。

▲▼國民黨中常會 朱立倫 發表談話 傅崐萁報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫出席國民黨中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，昨天金門漁船事件正式落幕，這件不幸的事件從2月一直延宕到7月，過程中可以看到，從總統大選後到今天，尤其是520賴清德就職後，兩岸惡意螺旋不斷上升，造成更大的緊張、衝突，這是全民所擔憂的。

朱立倫續指，這次能讓金門事件落幕，他要特別謝謝國民黨立委陳玉珍、金門縣政府及紅十字會等民間團體，跟政府一起努力，大家才能達成目標。但單靠民間團體、立委與地方政府的努力是不夠的，如果兩岸因為民進黨的意識形態、因為賴清德的發言，如果再次提高兩岸對抗或對立，造成更嚴重緊張的氣氛，未來有太多不可測的變數。

朱立倫特別提到，連美國智庫都已經建議，台北和北京一定要直接對話，這也是國民黨長期以來的主張，只有對話取代對抗、交流取代交惡，兩岸才能降低敵意螺旋，這些國民黨的堅持卻被民進黨不斷攻擊與抹紅。

最後，朱立倫喊話賴清德、民進黨當局好好思考一下，若連美國智庫都提出同樣的建議，是否該認真思考怎麼創造更多溝通交流對話的空間了？
 

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