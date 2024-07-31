熱身黨魁戰？盧秀燕才返台　朱立倫8月訪美出席全美同鄉會

▲朱立倫8月訪美。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將於明年改選，繼台中市長盧秀燕出訪美國後，國民黨現任主席朱立倫也將於8月中訪美，受邀出席全美台灣同鄉會第46屆年會，被解讀為備戰黨魁連任。國民黨發言人楊智伃今（31日）受訪表示，同鄉聯誼會每年都會參加，參加形式不一定，去年是連線，今年如果朱立倫確定有訪美行程後，會再與外界報告。

全美台灣同鄉會第46屆年會將於8月16日到18日舉行，地點選在休士頓，這場活動由國民黨海外部主任陳以信作為橋樑，本次除了朱立倫外，也邀請立法院副院長江啟臣、藍委廖偉翔、黃健豪、葛如鈞，以及名列國民黨不分區第15名的吳亮儀。

其中，朱立倫將於8月17日率駐美代表秦日新大使、國民黨海外部主任陳以信及、組發會主任許宇甄等連袂出席年會。值得注意的是，媒體人彭文正也將出席年會。

而台中市長盧秀燕原訂於7月22日訪美，但因凱米颱風侵襲台灣，她抵達美國後立即返台，並於26日晚再度前往美國，31日凌晨返台。盧秀燕的兩趟機票全程自費，以避免引起外界爭議。由於盧秀燕也被點名是下屆黨魁人選之一，如今朱立倫8月中也將前往美國，兩人接連訪美，其中競合關係微妙，受外界注目。