　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南資興暴雨成災　多鎮村被淹至少4死3失蹤

▲▼湖南暴雨8村失聯。（圖／翻攝自央視新聞）

▲湖南暴雨8村失聯。（圖／翻攝自央視新聞）

文／中央社

受凱米颱風影響，從26日開始，湖南資興遭特大暴雨襲擊，雨量突破當地歷史紀錄，平均降雨量達410毫米，最大降水量673.6毫米。截至目前為止，強降雨導致當地4人死亡、3人失蹤。

中國多地受凱米外圍雨帶的強降雨影響，據人民日報、新華社等媒體報導，湖南資興市受到颱風凱米影響帶來的強降雨，多個鄉鎮的通訊、交通、電力中斷。

經鄉村兩級幹部摸排和搜救隊伍報告，截至29日晚間9時，此次強降雨已造成州門司鎮和八面山瑤族鄉的四個村共有4人死亡，3人失蹤。

據資興市防汛抗旱指揮部消息，暴雨已導致資興市所有鄉鎮不同程度受災。截至目前為止，該市受災人口8萬7238人，房屋損毀867戶共1432間，道路塌方1345處，道路中斷14條。

8個鄉鎮78個村組通訊不暢，9個鄉鎮部分區域斷電。農作物受災面積244.86公頃，水產養殖受災面積17.27公頃。

截至29日晚間9時，資興市已出動專業救援隊伍19支，投入專業救援力量5469人，出動直升機4架、舟艇144艘次，已搶通道路8條，恢復通訊基站68個，空投物資20.9噸，緊急轉移1萬1379人、妥善安置4451人、轉移傷者32人。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
開出2.57億！　彩券行：好幾隻鳥飛來飛去
和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬
永山龍樹道歉了！　與西班牙選手合照大和解
《淚之女王》文太裕宣布結婚！　遇到能一生相愛的人
獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況
蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」　iOS 17.6重要錯誤
中國夫妻富士山開打　對話太勁爆！母承認「在兒面前愛愛」
YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店看不出真假　列3聲明負

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖南資興暴雨成災　多鎮村被淹至少4死3失蹤

終結4屆吞敗紀錄！中國女排擊敗美國隊　現場嗨放「科目三」

陸天才少年打破奧運會紀錄　盛李豪「全場保持領先」奪金

陸外交部宣布：中非合作論壇9月4日至6日在北京舉行

金牌夢碎！前奧運冠軍陳一冰提前慶祝奪金　中國隊慘遭逆轉

中國當局網路新法　推動統一簽發用戶網號網證

曾交往「陸最美記者」 ！徐嘉余四戰奧運　100公尺仰式再摘銀牌

男子進公廁90分鐘沒動靜！清潔員急報案　真相讓警笑了

香港「刺」下第2金　「劍神」張家朗個人花劍成功衛冕

兩岸代表都到金門了！　「陸船翻覆案」協商預計9點展開

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

湖南資興暴雨成災　多鎮村被淹至少4死3失蹤

終結4屆吞敗紀錄！中國女排擊敗美國隊　現場嗨放「科目三」

陸天才少年打破奧運會紀錄　盛李豪「全場保持領先」奪金

陸外交部宣布：中非合作論壇9月4日至6日在北京舉行

金牌夢碎！前奧運冠軍陳一冰提前慶祝奪金　中國隊慘遭逆轉

中國當局網路新法　推動統一簽發用戶網號網證

曾交往「陸最美記者」 ！徐嘉余四戰奧運　100公尺仰式再摘銀牌

男子進公廁90分鐘沒動靜！清潔員急報案　真相讓警笑了

香港「刺」下第2金　「劍神」張家朗個人花劍成功衛冕

兩岸代表都到金門了！　「陸船翻覆案」協商預計9點展開

賴主恩奧運吞敗　LINE「6個字」回應老婆！她當場爆哭

台股開低走高上下震盪逾400點！指數收漲59點　台積電跌4元

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留滯釣客

白髮翁開休旅撞2車側翻！暖心騎士助脫困　站後方狂揮手畫面曝

韓21歲饒舌歌手「開玩笑要跳樓」瘋傳腳滑墜樓！　3疑點遭指：造假

金門翻船案今協商達共識　李孟諺盼：陸開放部分旅客到金馬

奧運熱度一屆不如一屆　是時候變得更快更高更強

賣過期和牛遭停業！和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬

高鐵新竹站道岔異常、人員入侵軌道　部分列車延誤

威力彩2.57億獎落基隆！開獎前有異象　老闆：好幾隻鳥飛來飛去

大陸熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

淘寶8月1日推「99元台灣免運」　涵蓋18類產品　

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易

陸天才少年打破奧運會紀錄　盛李豪全場保持領先奪金

進公廁90分鐘沒動靜！清潔員急報案　真相讓警笑了

中國女排擊敗美國　現場嗨放「科目三」

鞦韆男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

菜鳥女同事午休狂敲機械鍵盤！他求救：快瘋了

徐嘉余四戰奧運　100公尺仰式再摘銀牌

香港「擊劍女神」奪金牌　獎金2400萬元！

兩岸代表均抵金門　「陸船翻覆案」今協商

連續洗澡6小時！她崩潰：我好髒

更多熱門

相關新聞

奧萬大、天池山莊封閉至8／9

奧萬大、天池山莊封閉至8／9

凱米颱風已遠離台灣，林業保育署指出，仁愛鄉奧萬大國家國家森林遊樂區進出道路包括台14埔霧公路、投83，以及奧萬大聯外道路多路段邊坡，有土石崩落及倒木情形，目前各公路單位積極搶修中，即使園區內並無重大災害，但考量施工需要及遊客行車安全，將持續休園至8月9日、預計8月10日重新開園。

彰化貓羅溪「萬尾台灣鯛」暴斃　翻肚惡臭畫面曝

彰化貓羅溪「萬尾台灣鯛」暴斃　翻肚惡臭畫面曝

北農擴大供應平價蔬菜

北農擴大供應平價蔬菜

凱米颱風嘉義逾4萬戶停電　7百戶待復電

凱米颱風嘉義逾4萬戶停電　7百戶待復電

美議員提案：「 全面制裁」中國以嚇阻犯台

美議員提案：「 全面制裁」中國以嚇阻犯台

關鍵字：

湖南凱米颱風暴雨災情中國

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面