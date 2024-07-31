柯談京華城案「圖利但哪不合法」　黃國昌：綠要用司法政治追殺？

記者袁茵／台北報導

身陷「三大案」（北士科、京華城、台智光）的民眾黨主席柯文哲，30日談及京華城案時，脫口說出「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」震驚各界。民眾黨立委黃國昌31日表示，民進黨現在是打算將司法當做工具，進行政治追殺嗎？自己對柯文哲的清廉「有百分之百信心」。

▲民眾黨立委黃國昌、張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌31日召開黨團記者會並接受媒體訪問，針對柯文哲昨談京華城案時說「對啦圖利，哪個地方不合法？」言論，黃國昌回應，柯文哲昨天講的話是有語意脈絡的，大家看完就很清楚知道，柯文哲要強調的是，把多年前舊案拿出來重新再炒，「民進黨現在是打算怎麼樣？用司法當作工具進行政治追殺？」

黃國昌強調，自己對柯文哲的清廉有百分之百信心，而對於京華城案，柯文哲昨天也有說明，重點是有經過都委會審議通過，且所有人都同意，然後現在炒作成柯文哲圖利，這件事情會不會太荒謬了？

▲民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（資料圖／「中午來開匯」提供）

柯文哲30日中午接受主持人黃光芹的《中午來開匯》訪問，談及京華城案被外界拿來跟楊文科案比較，柯文哲認為，這兩案不一樣，楊文科案是別人要他成立委員會判定要不要停工，結果楊沒有，還有更慘的是工務處長拿錢，這個就很難解釋了，且工務處長還說是楊文科指示，「這一下來就會很難」。

柯文哲提及，而京華城案是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、3個專案小組，再加上都發局官員，全部都有會議紀錄，「如果說有問題，那你打算抓誰？至少50個人，（難道）意思是說這50人全部被收買？」

柯文哲認為，京華城案跟楊文科案不一樣，到現在為止，也沒有人查到金流，或是反咬是誰指示，且都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政，京華城如果要辦的話，「第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」。

面對柯文哲稱京華城案「圖利」、「但哪個地方不合法」等言論，民眾黨發言人吳怡萱補充道，柯文哲的意思是想表達「在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利」。