林子宇碧潭落水獲救！　商家和釣客曝：她在岸邊徘徊滑手機4小時

▲民眾黨發言人林子宇昨晚在碧潭落水，有釣客及商家指出，約傍晚5、6點就發現林子宇出現。（圖／記者湯興漢攝）

記者陸運陞／新北報導

民眾黨發言人林子宇昨天（30日）晚間10點40分許，在新北市新店區碧潭西岸落水，附近釣客發現，幫忙呼救撥打110、119通報求救，駐守碧潭的保全人員聽聞，也表往救援，將落水的林子宇拉上岸後，由救護車送醫治療。據附近商家及釣客表示，約莫下午5、6點就看到林子宇獨自出現在碧潭周遭。

據了解，有民眾指出，發現林子宇落水後，在水中載浮載沉，就急忙呼救並報警請求協助，林子宇則從水中自行扶著天鵝船，由保全人員協助救回到岸邊，經由救護人員評估，林子宇有受到嚴重驚嚇，所幸並無失溫及受傷，而林子宇僅說了一句「不小心！」隨後被送醫。

據附近釣客及商家表示，由於新店碧潭為全家遊玩、情侶約會勝地，對於形單影隻的男、女反而會特別注意；在昨晚約6時許，就發現林子宇在碧潭附近徘徊，不時獨自坐在岸邊看手機傳訊息，約過4小時後，林子宇就落水。

林子宇今稍早透過IG發文表示，針對30日不慎在碧潭落水一事，先感謝各位先進的關心，單純自己未注意檯面溼滑，導致意外發生，「我深諳水性，從小就學游泳，但是檯面太高、我太矮上不來。」

林子宇提及，社會上有更多值得關注的議題，為避免浪費社會資源，先行回應大家的關心，「我的心理及生理狀況都良好，還盼勿多加揣測，民眾黨是一個有愛的大家庭，政治圈也有很多溫暖，而且我熱愛我的工作，將儘速回歸工作崗位，再次感謝大家！」

▲民眾黨發言人林子宇落水，發出病床照報平安。（圖／翻攝自Instagram／林子宇 Judie）