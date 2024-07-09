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台灣團隊祈福霞海城隍廟！帶平安符前進「巴黎文化奧運」

▲▼台灣參與「巴黎文化奧運」，工作團隊特地前往台北霞海城隍廟祈福，期望霞海城隍爺、「戲曲之神」西秦王爺、田都元帥，保佑演出圓滿順利。（圖／Facebook／文化部）

▲台灣參與「巴黎文化奧運」，工作團隊特地前往台北霞海城隍廟祈福，期望霞海城隍爺、「戲曲之神」西秦王爺、田都元帥，保佑演出圓滿順利。（圖／Facebook／文化部）

記者林育綾／台北報導

台灣參與「巴黎文化奧運」，即將於7月27日至8月10日在巴黎拉維特園區登場，而工作團隊今（9）日也特地前往台北霞海城隍廟祈福，期望霞海城隍爺、「戲曲之神」西秦王爺、田都元帥，保佑演出圓滿順利，文化部也在臉書分享關於霞海城隍廟的「文化小百科」。

文化部小編在臉書分享，此次前進「巴黎文化奧運」，台灣將以22組表演團隊、超過120名演出者的龐大陣容，讓世界看到勇敢、自信、美麗而多元的台灣。工作團隊特別前往台北霞海城隍廟祈福，希望霞海城隍爺、戲曲之神西秦王爺、田都元帥保佑演出順利圓滿，所有演出者及工作人員順遂平安。

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▲▼台灣參與「巴黎文化奧運」，工作團隊特地前往台北霞海城隍廟祈福，期望霞海城隍爺、「戲曲之神」西秦王爺、田都元帥，保佑演出圓滿順利。（圖／Facebook／文化部）

▲文化部「巴黎文化奧運」工作團隊，特地前往台北霞海城隍廟祈福。（圖／Facebook／文化部）

文化部提到，台北霞海城隍廟供奉的「西秦王爺、田都元帥」，緣起於金獎製作人柯智豪在去（2023）年金曲獎前，曾對霞海城隍爺許下願望，憑藉樂團同根生的專輯《邊緣轉生術》，一舉獲得金曲獎「最佳專輯製作人」獎。

為了還願，柯智豪為家門口的台北霞海城隍廟敬獻了「田都元帥」和「西秦王爺」兩尊戲神，祈願能庇蔭一同在藝文產業打拼的夥伴，也藉機回饋鄉里，也為百年來大稻埕與戲曲的淵源，留下最好的註解。因此文化部這次與工作團隊，也將帶著過過香爐的平安符，前往巴黎文化奧運。

▲▼台灣參與「巴黎文化奧運」，工作團隊特地前往台北霞海城隍廟祈福，期望霞海城隍爺、「戲曲之神」西秦王爺、田都元帥，保佑演出圓滿順利。（圖／Facebook／文化部）

▲工作團隊也將帶著過過香爐的平安符，前往巴黎文化奧運。（圖／Facebook／文化部）

小編也分享有關台北霞海城隍廟的「文化小百科」，1821年霞海城隍金身隨先民渡海來台，初期安置於艋舺八甲庄，1853年艋舺發生「頂下郊拚」械鬥，當地先民帶著城隍爺遷移大稻埕，隨著香火漸盛，鄉親們共同籌資建廟，並於1859年落成，現為台北市定古蹟。

而城隍爺身上的神明衣也大有來頭！今年台北霞海城隍廟與Jin Garden服裝設計師黃秀瑾跨界合作，從台灣海島風貌出發，將傳統與潮流風格融入設計中，其中包含台灣窗花、海濤紋、1821創廟年份、開廟紀念章與現今象徵大稻埕作為時裝產業聚集地的鈕釦、拉鍊、珠鑽等元素，以縫繡亮片工藝與永續素材為基底，展現文化傳承與永續的重要性。

▲▼台灣參與「巴黎文化奧運」，工作團隊特地前往台北霞海城隍廟祈福，期望霞海城隍爺、「戲曲之神」西秦王爺、田都元帥，保佑演出圓滿順利。（圖／Facebook／文化部）

▲祈福儀式完成。（圖／Facebook／文化部）

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