韓國貪心婦掃光愛心傘連傘架都A走　鄰居怒轟婦人還露出「惡魔般微笑」

▲婦人不只拿走愛心傘，連傘架也都A走。（圖／翻攝自韓國媒體《NEWS 1》）

記者蒲世芸／編譯

根據韓國媒體《NEWS 1》報導，因為韓國正值梅雨季節，一名在大樓內商店街從事美髮業的業者A小姐，為了讓同一層樓的鄰居不會因為下雨受到影響，能夠帶著愉快心情下班，所以在電梯旁放了一個插著6把雨傘的雨傘架，並貼上「需要雨傘的朋友可以使用」的公告。

然而，A小姐的善行瞬間化為泡影。從監視錄影器中看到一名女性出現，先將6把雨傘全數拿走，離開沒多久又再次出現，把雨傘架也拿走後離開；又過了不久，這名女性再次回來，這一次連牆上的公告都撕掉並丟掉。

A小姐表示，「我的善意被徹底粉碎了，看到經馬賽克處理過的女性表情讓我感到很震驚，她還露出了惡魔般的微笑。拿走雨傘後又回來了，我還以為她只是放回雨傘，結果連雨傘架也拿走了，還撕掉了貼在牆上的公告，到底為什麼要這樣！？看了監視錄影器以後，我覺得人心果然不如想像中的善良。我非常難過，甚至哭了出來，本來我以為她是要和同一個辦公室的人一起用，才一次拿走這麼多，但無論怎麼自我安慰，還是覺得難過和無法理解。」

而這名拿走雨傘和雨傘架，並撕掉公告的女性，可能面臨盜竊罪和財物毀損罪受到處罰。據法規，盜竊罪可處6年以下有期徒刑或1000萬韓元(約24萬台幣)以下罰金；財物毀損罪可處3年以下有期徒刑或700萬韓元(約17萬台幣)以下罰金。