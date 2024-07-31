投雲彰3縣漂流木打撈清理需1個月　林業署籲民眾暫勿撿拾

▲林業保育署南投分署丹大站人員為漂流木進行檢尺註記。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風強風豪雨日前衝擊全台，山區森林內大批樹木被洪水沖下成為漂流木，擱置於漁港、水庫、溪床或海灘；林業保育署南投分署指出，目前南投、雲林及彰化3縣轄內的漂流木打撈清理作業全速進行中、預計1個月內完畢，屆時將重新開放自由撿拾，並另行公告。

南投分署提醒，濁水溪、陳有蘭溪、清水溪流域及霧社水庫等水域，原本公告開放漂流木自由撿拾，但均因陸上颱風警報之發布已自動失效，籲請民眾暫勿撿拾漂流木。

▲▼南投縣名竹橋上游、彰化縣王功漁港漂流木堆置情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署強調，民眾如在非公告期間私自撿拾漂流木者，將依《森林法》第50條及52條規定「竊取森林主、副產物」，可處1年至7年有期徒刑，併科100萬至2000萬元以下罰金；若查為貴重木（紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿），更將加重其刑至二分之一。

有關漂流木撿拾公告、撿拾規定及相關懶人包內容，均置於「林業及自然保育署全球資訊網-國產材專區-漂流木專區」（https://www.forest.gov.tw/Driftwood），請有需要的民眾可隨時上網查詢最新資訊。