凱米災區恐爆3疫情！疾管署示警未來2周關鍵期　急發1萬瓶消毒劑

▲凱米颱風襲台，高雄岡山淹水，馬路慘變漂漂河。（圖／民眾提供）

記者洪巧藍／台北報導

凱米颱風來襲，帶來大量降雨導致多處積水或淹水，又以中南部災情最為嚴重。衛生福利部今（30）日召開記者會說明災後防疫，特別提醒要注意鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等傳染病發生，今早已經發布致醫界通函，呼籲醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。

疾管署署長莊人祥特別提醒三大傳染疾病可能在疫情後出現，包含登革熱、鉤端螺旋體、類鼻疽，過往就曾經有颱風來襲時已經有本土登革熱疫情，兩周後疫情明顯上升，雖然今年從6月以來暫無本土登革熱，但是難保境外移入引發一波疫情，未來兩周會是最關鍵期，另本土登革熱7到8月都是高風險期，要加強注意。此外，屏東在2009年也曾經在颱風過後發生鉤端螺旋體群聚疫情。

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▲（左起）台北市醫師公會理事長洪德仁、衛福部部長邱泰源、疾管署署長莊人祥、疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞提醒，風災後1周為登革熱防治關鍵期，籲請民眾大雨過後應主動巡檢居家戶內外環境，清除或刷洗積水容器，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。

此外，南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

羅一鈞也提到，要避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風，豪雨過後進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷造成疾病傳染。

除了前述三項傳染疾病，風災過後也要注意腸道傳染病的預防，羅一鈞說，汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

▲颱風過後防疾衛教。（圖／疾管署提供）

北市醫師公會理事長洪德仁說明，民眾除了加強環境整頓與清消外，也須留意自身健康狀況，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、腹瀉或黃疸等汙水相關傳染病(鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風)或登革熱疑似症狀者，切勿自行使用藥物，應儘速就醫。就醫時請主動告知相關接觸史或受災情形、有無受傷或遭蚊子叮咬、接觸污水等，以利醫師診斷並加強登革熱及相關傳染病檢驗。

衛福部長邱泰源也指出，颱風相關防疫工作政府未有鬆懈，自7月23日發布陸上颱風警報起至7月29日止，各地方政府共調撥34,404瓶漂白水提供家戶消毒，尚存70,945瓶，衛福部已調撥11,992瓶酚類消毒劑予地方政府 (南投縣1,632瓶、雲林縣500瓶、嘉義縣500瓶、臺南市4,624瓶、高雄市4,256瓶、屏東縣480瓶)；收容所疫情監測顯示未有特殊疫情及群聚事件發生。

羅一鈞表示，疾管署將持續監視災後傳染病情形，針對台南、高雄等登革熱風險地區加強監測，並提醒民眾如有不適症狀要儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。