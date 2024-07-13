立院通過兒少性剝削條例修正！衛福部：刑責加重　3情形可限時封網

▲立法院三讀通過兒少性剝削防治條例部分條文修正草案。（圖／CFP）

記者張乃文／台北報導

立法院12日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑、加重行為人罪責及社區監控機制等規定，並提高刑度門檻。衛福部保護司說明，盼此次修正嚴懲兒少性影像犯罪，杜絕性影像遭散布，並強化兒少性影像即時處理，有3情形主管機關得限制接取。

因應日前藝人黃子佼於違法論壇購買兒少性影像，造成被害人難抹滅之心理傷害，為杜絕此類案件，立法院12日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑、加重行為人罪責及社區監控機制、建立被害人性影像數位鑑識資料庫減少被害人重複陳述等規定；無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑。

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衛福部保護司表示，修正「兒童及少年性剝削防制條例」並提高刑度門檻，是希望嚴懲兒少性影像犯罪，杜絕性影像再遭散布；另外，創設警察機關應建立被害人性影像數位鑑識資料庫，以利後續犯罪偵查階段，減少被害人重複陳述。

保護司說，為強化兒少性影像即時處理，增訂「無從得知網路平台業者聯絡資訊時」，或認「網頁資料所涉犯罪嫌疑情節重大」，為避免犯罪、危害擴大或避免急迫危險，而有即時處置必要，或「網路業者經限制接取後，更換網域名稱」或其他方法等，主管機關即得限制接取，遏止違法兒少性影像網站不停更換網域，減少散布性影像情況。

保護司指出，修法後授權中央主管機關得運用科技技術方式，於網路主動巡查涉兒童或少年性影像犯罪等嫌疑情事，並由數位發展主管機關依法提供相關技術協助，「化被動為主動」。

保護司提到，條例通過後，會跨部會研修相關授權子法、行政流程與配套措施，完善性影像移除機制，並與相關部會合作，以防制兒少遭性剝削、遏止性影像散布。