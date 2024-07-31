　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不是艾菲爾鐵塔！　巴黎奧運吉祥物「弗里吉」象徵意義曝光

▲巴黎奧運吉祥物弗里吉（Phryge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運吉祥物弗里吉（Phryge），象徵意義非常重大。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運吉祥物「弗里吉」（Phryge）周邊商品大熱賣，紅色三角狀的外型，卻讓不少外國遊客感到困惑。對此，外媒特地撰文，解釋它充滿「法國意義」的設計理念。

《美聯社》報導，弗里吉被外國觀光客認為很像是舌頭、派大星、艾菲爾鐵塔，甚至便便表情符號，實際上設計靈感源自於古老的「弗里吉亞帽」（bonnet phrygien），這是一種材質柔軟的毛氈帽子，為羅馬時代被解放奴隸的服飾，1789年法國大革命時，被改革派當作自由解放價值的精神象徵。

▲巴黎奧運吉祥物弗里吉（Phryge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴黎奧運吉祥物弗里吉（Phryge）。（圖／達志影像／美聯社）。

▲巴黎奧運吉祥物弗里吉（Phryge）。（圖／達志影像／美聯社）

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）說，「這是自由的象徵，也傳達出一個非常強烈的訊息，與我們希望在比賽中實現的革命精神有關。」

「弗里吉」如今在巴黎街頭四處可見，香榭麗舍大道上的官方紀念品旗艦店「MEGASTORE PARIS 2024」29日才開門15分鐘，已經大排長龍，人們搶購周邊。

遊客卡希爾（Kevin Cahill）坦言不知道吉祥物的意義，但仍興奮地採買，「因為我非常開心能夠來到這裡」。萊昂納迪（Pierre Leonardi）也戴著弗里吉的帽子說，「我今天想要戴上這個紀念法國。」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
吳宗憲小女兒脫了！　正面解放比基尼
爭議判罰！日本飲恨法國　女裁判遭肉搜
大巨蛋拚8月通過消安！蔣萬安曝10月國慶晚會　盼江蕙復出演唱
花蓮百坪超市大火！　招牌狂竄大量白煙
三媽小火鍋「豆瓣醬包擠出蟑螂」！　店家喊：鍋物可以吃
日本女體操隊「集體張腿」！　謎樣姿勢原因曝
日央今開獎！　3日媒先指「升息至0.25%」
小吳「哭得淅瀝嘩啦」認了想回家！　低調PO受苦片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不是艾菲爾鐵塔！　巴黎奧運吉祥物「弗里吉」象徵意義曝光

灌籃高手「1金句」神助攻！日本體操不放棄狂搏　打敗中國逆轉奪金

中國網紅靖國神社撒尿塗鴉！噴漆竟是旅日陸男提供　日本怒喊告

日本女體操隊鏡頭前「集體張腿」！大擺搞笑姿勢　原因曝

航班剛起飛就吵架！暴力尪機上痛扁妻1hr　愛爾蘭航空緊急降落

川普獨裁言論引恐慌！　二度喊話：投給我就不用再投票了

威廉打30分鐘電話狠甩凱特！轉頭秒衝夜店狂歡　她穿護士裝求復合

川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

台最強高中生太囂張！紐約街頭飆超跑　警「派直升機」掏槍攔車

以色列稱：空襲貝魯特　炸死黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

不是艾菲爾鐵塔！　巴黎奧運吉祥物「弗里吉」象徵意義曝光

灌籃高手「1金句」神助攻！日本體操不放棄狂搏　打敗中國逆轉奪金

中國網紅靖國神社撒尿塗鴉！噴漆竟是旅日陸男提供　日本怒喊告

日本女體操隊鏡頭前「集體張腿」！大擺搞笑姿勢　原因曝

航班剛起飛就吵架！暴力尪機上痛扁妻1hr　愛爾蘭航空緊急降落

川普獨裁言論引恐慌！　二度喊話：投給我就不用再投票了

威廉打30分鐘電話狠甩凱特！轉頭秒衝夜店狂歡　她穿護士裝求復合

川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

台最強高中生太囂張！紐約街頭飆超跑　警「派直升機」掏槍攔車

以色列稱：空襲貝魯特　炸死黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官

永慶加盟四品牌竹苗經管會　贊助「全球不動產高峰會及聯合年會」

小王告白人妻「把妳拖去床上」　正牌夫見超綠對話氣炸

主管傳訊息「愛用1符號」　他嘆不被尊重！網一看懂了：不用太介意

3.4折起！北市2飯店住宿券開賣　全新600坪健身房、戶外泳池度假

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

新竹「詭異司機」惡整乘客！逾10多人受害...怒控：只載辣妹

凱米颱風肆虐台南市畜牧業　黃偉哲感謝國軍支援並呼籲業者盡速申報災損

2024稻盛和夫哲學世界論壇　邀請好手參與盛會

輔導少女竟伸狼爪亂摸！補教名師辯「鼓舞學生」　法官打臉定他罪

不是艾菲爾鐵塔！　巴黎奧運吉祥物「弗里吉」象徵意義曝光

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

即／00：47日本東京都規模4.7地震

台最強高中生紐約街頭飆超跑　警掏槍攔車

奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演

動物園男餵食剛出生寶寶　被河馬媽咬死

威廉打電話狠甩凱特　她穿護士裝求復合

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

英跳水王子奧運奪銀　採訪中被兒丟果汁杯

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

英舞蹈班砍人釀2死9傷　泰勒絲回應了

刺殺前女友竟殺錯人！　恐怖情人捅死24歲女室友

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

更多熱門

相關新聞

灌籃高手1金句神助攻！日本隊逆轉奪金

灌籃高手1金句神助攻！日本隊逆轉奪金

日本隊30日在巴黎奧運的體操男子競技團體賽中成功逆轉勝奪金。事後，教練水鳥壽思分享了一幅《灌籃高手》作者井上雄彥親筆繪製的插圖，曝光井上雄彥借用了安西教練的名言「現在放棄的話，比賽就結束了」，成功助攻日本隊奇蹟式逆轉勝，而在網上引起熱議。

法日男籃之戰女裁判遭網友肉搜

法日男籃之戰女裁判遭網友肉搜

日體操男團獲《灌籃高手》名言鼓舞　網淚︰他們沒放棄

日體操男團獲《灌籃高手》名言鼓舞　網淚︰他們沒放棄

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

關鍵字：

2024奧運2024奧運國際2024奧運法國法國大革命吉祥物Phryge弗里吉

讀者迴響

熱門新聞

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

即／晶片股跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不簽字

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

王冠閎游出亞洲第1　賽後曝光險嗆水

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面