不是艾菲爾鐵塔！　巴黎奧運吉祥物「弗里吉」象徵意義曝光

▲巴黎奧運吉祥物弗里吉（Phryge），象徵意義非常重大。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運吉祥物「弗里吉」（Phryge）周邊商品大熱賣，紅色三角狀的外型，卻讓不少外國遊客感到困惑。對此，外媒特地撰文，解釋它充滿「法國意義」的設計理念。

《美聯社》報導，弗里吉被外國觀光客認為很像是舌頭、派大星、艾菲爾鐵塔，甚至便便表情符號，實際上設計靈感源自於古老的「弗里吉亞帽」（bonnet phrygien），這是一種材質柔軟的毛氈帽子，為羅馬時代被解放奴隸的服飾，1789年法國大革命時，被改革派當作自由解放價值的精神象徵。

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）說，「這是自由的象徵，也傳達出一個非常強烈的訊息，與我們希望在比賽中實現的革命精神有關。」

「弗里吉」如今在巴黎街頭四處可見，香榭麗舍大道上的官方紀念品旗艦店「MEGASTORE PARIS 2024」29日才開門15分鐘，已經大排長龍，人們搶購周邊。

遊客卡希爾（Kevin Cahill）坦言不知道吉祥物的意義，但仍興奮地採買，「因為我非常開心能夠來到這裡」。萊昂納迪（Pierre Leonardi）也戴著弗里吉的帽子說，「我今天想要戴上這個紀念法國。」