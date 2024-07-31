日本女體操隊鏡頭前「集體張腿」！大擺搞笑姿勢　原因曝

▲日本女子體操代表隊成員擺出搞笑姿勢。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本女子體操代表隊隊長宮田笙子在比賽前夕爆出未成年吸菸醜聞，隨即遭到國家隊除籍並遣返回日本，不過女子體操隊沒有受到風波影響，在巴黎奧運獲得好成績，成功晉級決賽。值得注意的是，賽後接受媒體訪問時，4名成員共同擺出搞笑的「謎樣姿勢」，引發討論，如今相關原因也曝了光。

日本女子體操代表隊今年首次以未滿20歲的青少年組合出戰，然而在巴黎奧運開幕前，隊長兼王牌的18歲宮田笙子卻被教練揭發不遵守規定，不但未成年吸菸還喝酒，因此被遣返回國。

▲日本體操隊長宮田笙子爆出未成年抽菸，被取消國家隊籍。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata）



所幸日本女子體操代表隊並未因此受到影響，剩餘的4名成員牛奧小羽、岡村真、中村遙香及岸里奈在28日在女子體操團體資格賽中，成功以162.196分的成績拿下排名第5，順利晉級30日的決賽。而在30日的決賽中，則是止步第8名，無緣獎牌。

資格賽後，4名小將面對媒體採訪，卻突然在鏡頭前做出一個「神秘姿勢」，引起網友熱烈討論。

日媒則表示，其實她們是在模仿日本體操協會的標誌，代表著即便隊長因違規而缺席，她們仍會齊心協力，勇往直前。