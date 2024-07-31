灌籃高手「1金句」神助攻！日本體操不放棄狂搏　打敗中國逆轉奪金

▲日本隊30日在巴黎奧運成功逆轉勝，奪下體操男子競技團體賽金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本隊30日在巴黎奧運的體操男子競技團體賽中，靠著最後一個項目的43.565分，成功以總分259.594逆轉勝，奪下金牌。事後，教練水鳥壽思分享了一幅《灌籃高手》作者井上雄彥親筆繪製的插圖，曝光井上雄彥借用了安西教練的名言「現在放棄的話，比賽就結束了」，成功助攻日本隊奇蹟式逆轉勝，而在網上引起熱議。

在30日的比賽過程中，日本隊在前5個項目結束後，依舊落後中國隊3.267分，形勢不容樂觀。然而，在最後的單槓項目上，中國隊的蘇煒德2度掉槓失誤，給了日本隊反超的機會，而日本選手杉野正堯、岡慎之助，以及橋本大輝表現穩定，特別是橋本大輝的完美落地，幫助日本隊以0.532分的些微差距逆轉中國隊，讓日本隊在睽違8年後再次奪得男子團體金牌。

▲《灌籃高手》作者井上雄彥親筆繪圖勉勵日本隊。（圖／翻攝自X）

賽後，水鳥壽思在社群媒體X上秀出《灌籃高手》作者井上雄彥送給日本隊的插圖，只見畫中除了有《灌籃高手》的男主角櫻木花道、宮城良田外，還有安西教練以及他的名言「現在放棄的話，比賽就結束了」、「加油！日本代表」等勵志話語，而水鳥壽思也指出，「這是井上雄彥在賽前送給日本隊的訊息。我們直到最後都沒有放棄！相信只要不放棄，繼續堅持下去，機會就會來臨！」

相關貼文在網上曝光後，瞬間就引起瘋傳，不少網友也感動表示，「這真的太熱血了」、「誰懂啊，我直接哭出來！」、「你們直到最後都沒有放棄，這種態度實在太棒了」、「日本隊的完美寫照啊！太令人敬佩了！」、「安西教練根本神助攻！」