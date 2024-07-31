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台灣民團招募2024聯合國宣達團員30人　9/12前進紐約、華盛頓

▲台灣民團招募2024聯合國宣達團員30人，9/12前進紐約、華盛頓。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲聯合國協進會招募2024UN宣達團員30人，前進紐約、華盛頓。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

第79屆聯合國大會預定在今年9月10日至24日舉行，長年在國際舞台傳達台灣加入聯合國訴求與聲音的「台灣聯合國協進會」表示，目前已開放招募UN宣達團成員，預計招募30位團員，即日起開始開放報名至8月12日，額滿為止，歡迎有志一起將台灣人民的心聲帶到紐約街頭、華府組織，並參訪相關僑界與友台組織的朋友報名參加。

2024「台灣聯合國協進會」UN宣達團此次將前往美國紐約、華盛頓特區，宣達團組成後預定在 台灣時間9月12日出發，9月20日返台，活動為期六天。

「台灣聯合國協進會」執行主任周德望表示，這次的活動是協進會在疫情後首次公開招募團員。在紐約與華盛頓特區停留的時間，2024「台灣聯合國協進會」UN宣達團除了將拜會駐聯合國友邦代表、參與僑界相關聯合國大會活動，也會在9月14日參與由紐約台灣青年主辦的Keep Taiwan Free（守護台灣自由）遊行活動，傳達台灣加入聯合國訴求。

周德望表示，2024「台灣聯合國協進會」UN宣達團此次也將參加僑界與美國智庫代表共同主辦的論壇，針對聯合國2758號決議文、深化台美軍事合作等主要議題，進行探討與意見交流。同時，也將拜會民主、共和兩黨的智庫、華盛頓時報、FAPA、國會山莊等單位重要人士。

另外，主辦單位也表示，此次活動團務旅費包含機票、兩人一間住宿以及當地交通，宣達團團員皆可獲部分旅費補助，由於名額有限，有意願參與者請儘快報名登記，相關資訊與網址請Facebook搜尋「台灣聯合國協進會」，或是以電子郵件方式聯繫：taiunanews@gmail.com。

▲台灣民團招募2024聯合國宣達團員30人，9/12前進紐約、華盛頓。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣民團招募2024聯合國宣達團員30人，9/12前進紐約、華盛頓。（圖／記者陳弘修翻攝）

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