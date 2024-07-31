喜歡你藏不住！一秒被看出「對你有好感」TOP3星座

▲想知道曖昧對象有沒有喜歡你嗎？快來看看他有沒有上榜。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

當陷入愛河還沒確定關係時，雙方常常會諜對諜猜來猜去，不確定對方究竟有沒有喜歡自己，《科技紫微網》整理出「對你有好感」超明顯TOP3星座，不用猜就能知道對方心意，快來看看自己喜歡的對象有沒有上榜！

牡羊座

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牡羊座的喜歡是完全藏不住的，他會表現非常明顯、無法掩飾，他的愛情表現方式，就是直來直往、喜形於色，對於牡羊座來說，你想要花，他就會給你一座花園，若是你想要星星，他甚至會給你一整個宇宙，只要是你喜歡的，他都會生出來給你，用行動告訴你「我喜歡你」，1000%的愛意連旁人都能明顯感受到。

天秤座

雖然天秤座平時給人一本正經的形象，但當他喜歡一個人時，他的小心眼卻會變得超多，原本一句話就能交代的事情，他卻變超嘮叨，因為他想跟你多聊天，他也喜歡跟你分享生活中的每個小事，不過，他不會主動說「喜歡」，因為天秤座的小倔強不允許他主動出擊，他會用各種方式表達他們的好感，但卻從不直接說出口，「當他對你有說不完的話」這就是天秤座對你有好感的明顯表現。

獅子座

想知道獅子座喜不喜歡你，看他有沒有「吃醋」就知道了！獅子座就是一個大醋桶，若是他喜歡你，各種大小醋都會吃好吃滿，不論是你和其他男生聊天、讚美其他男生的美貌、熱愛偶像劇男主角，甚至是你對寵物的疼愛，他都可以吃醋，他心中會想「為什麼對寵物都比對我好！」這種強烈的醋意，無論他如何掩飾都無法隱藏，他「對你有好感」的表現，就像是一本開放的書，讓人一目了然。