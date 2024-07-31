鬼門開遇水逆　5星座25天內「凶上加凶」

▲農曆7月即將到來。（圖／資料照／記者陳涵茵攝)



記者陳俊宏／綜合報導

8月3日深夜11時鬼門開，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，鬼門開第一天逢第3次水逆（8/4-8/28），獅子座、金牛座、天蠍座、巨蟹座、水瓶座25天內凶上加凶！

第五名水瓶座：情人爭吵，夫妻口角

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水瓶座的人要小心，在水星逆行進入你的夫妻宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻會吵架，心情不好遷怒，看不慣另一伴的生活習慣，購買的東西不合意，就與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為。

建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。水逆期間可多吃哈密瓜，代表感情甜甜蜜蜜；文旦柚代表圓滿，能讓感情運勢加分。

第四名巨蟹座：財來財去，物品遺失

水星逆行進入巨蟹座的財帛宮位，不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處理。

此外，約會時間交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，安然度過水逆。

可多吃火龍果抵抗水逆干擾，提升運勢，因火龍果為紅色，五行屬火，火能剋水。

第三名天蠍座：注意事業，業績下滑

水星逆行進入天蠍座的事業宮位，意味在工作事業上會有不順利的情況，產業不佳導致事業停頓或工作停擺，與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良，例行性的工作沒注意到而被刁難。

建議水逆期間可多吃筍類，如綠竹筍、茭白筍、麻竹筍，因筍類五行屬土，水來土淹，水逆一來，土類植物就能抵抗水逆侵襲。

第二名金牛座

水星逆行進入金牛座的偏財宮位，顯示若想投資容易精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會套牢；大樂透彩券、刮刮樂等不宜購買，因中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博，小賭傷心，大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局裡。

建議水逆期間可多吃黃色蔬果，如鳳梨、黃皮橙肉小西瓜、光皮甜瓜、酪梨等，因黃色五行屬金，能招來強大財氣，水逆衝擊你的財帛宮，金黃色蔬果能提升你的財庫，大旺一整年。

第一名獅子座：注意交通，外出當心

水星逆行進入獅子座的本命宮，顯示將有交通事故發生，因此開車、騎車或搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。

另外，外出郊遊，若是在山區請小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。還有小心詐騙，請多提高警覺，精神不濟時，更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。

建議在水逆期間可多吃柿子，因為柿子代表「事事」如意，尤其台灣的柿子為水柿，能達到水水相吸，化解水星所帶來的凶險。另外，也可以吃蘋果，代表平安。

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