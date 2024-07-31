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瘋搶峮峮同款絢色內著！瑪登瑪朵「QQ雲內衣」輕盈透氣零壓力、天天釋放多巴胺

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／業者提供）

▲超人氣啦啦隊女孩峮峮的首次內衣代言獻給瑪登瑪朵。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每當網上有人PO文發問有沒有好穿又好看的內衣品牌時，底下留言總是默默出現好多次「瑪登瑪朵」，穿起來無壓力又能讓胸型集中的神奇魔法，只要是穿過的人都會驚喜狂讚，變身忠實愛用者。今年瑪登瑪朵再次推出「QQ雲」系列新品，透氣材質加上多款版型和繽紛顏色，不論尺寸大小或是風格迥異的女孩們，都能找到屬於自己的命定內衣，最驚喜的是2024年的夏天還請到了應援女神峮峮擔任代言人，自然又甜美的模樣穿上瑪登瑪朵新款內衣，讓粉絲高喊「愛了愛了」！

女孩們都懂，雖然內衣藏在衣服底下沒人看得見，但是穿上舒服又好看的內在美時，自己一整天的心情總是會特別好！2024年瑪登瑪朵新登場的QQ雲系列內衣就有這種魔力，猶如蓬鬆柔軟雲朵QQ的膚觸，穿了彷彿飛上雲端、讓心變得自在，尤其是現在夏天特別熱，內衣如果緊貼在身上又悶又熱，真的是讓人好崩潰，幸好有瑪登瑪朵在7、8月推出的前扣式、平口式和輕盈性感款、舒適呼吸款共4款新品，每一種都給人零負擔穿著體驗。

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／業者提供）

▲瑪登瑪朵今夏推出QQ雲系列內衣，主打輕盈透氣好穿之外，還有多種絢麗顏色滿足每個女孩的少女心。

像是在7月中上市的前扣式QQ雲內衣，使用彈力面料雙層交織的無痕設計，不僅有如雲朵般的Q彈感，穿上後不怕背部擠出一層肉肉，只要前扣一扣上渾圓雙胸立刻現形超自信，重點是終於不用再把手伸到背後解扣、考驗筋骨柔韌度，前扣穿脫超方便。

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

▲▼瑪登瑪朵的前扣式QQ雲內衣輕盈透氣，穿脫輕鬆，非常適合台灣夏天穿。（圖／品牌提供）

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

另一款平口式QQ雲內衣，材質是Q彈柔軟的雙層雲朵感面料，整體觸感輕盈又透氣，搭配上可拆式肩帶，可因應造型隨意變換，並採四排三鉤設計，使穿著時也能穩穩收好不跑杯。

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

▲▼平口式QQ雲內衣的肩帶設計為可拆式，讓內衣穿搭更有變化。（圖／品牌提供）

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

不想被鋼圈束縛住、又想要擁有性感胸型的女孩們，絕對不能錯過無鋼圈的輕盈QQ雲內衣，使用兩種透氣面料，猶如雲朵般Q彈柔軟的材質貼在身上，不悶不熱又透氣；而且上捧胸部肉肉，V字火辣胸線輕鬆GET！

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

▲▼瑪登瑪朵輕盈QQ雲內衣雖然為無鋼圈設計，但照樣也能提托胸前肉肉、穿出性感小女人風。（圖／品牌提供）

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

8月新上市的另一款呼吸QQ雲內衣，同樣無鋼圈、也是兩種透氣面料交織而成，整件內衣彷彿空氣感般充滿柔軟與彈力，W流線型下厚內襯搭配脅邊拉提，自然提升胸型、修飾副乳不卡肉肉。QQ雲系列內衣不光是穿上讓人感覺自在零壓力，還有多種繽紛、抓人眼球的顏色，包括秋葉黃、迷迭粉、虹光紫、鐵石灰、時尚黑，幫助女孩們創造「魔幻絢色、舒適爆發」的每一天。

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

▲▼瑪登瑪朵呼吸QQ雲內衣穿起來體感超舒服，亮麗顏色讓女孩們每天都有繽紛好心情。（圖／品牌提供）

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／品牌提供）

今年成為代言人的峮峮每次出現總是充滿活力、展現多種樣貌，跟瑪登瑪朵內衣既簡約隨性、又能性感可愛的風格完全超速配，也因為十分認同瑪登瑪朵提倡的「無懼他人眼光、勇敢挑戰做自己」的理念，才讓她決定獻出自己的「第一次（內衣代言）」。稱職的代言人峮峮每一款新品都試穿多天，會呼吸的材質讓她直言「非常喜歡」，狂推給媽媽、妹妹還有身邊的啦啦隊女孩們；特別是前扣式QQ雲內衣，在天熱容易流汗的台灣夏天就是女孩們的救星，「前扣設計不用從後面脫（內衣）很方便」，胸前銀扣則是小小心機亮點，「即使露出來也很時尚好看」。

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／業者提供）

▲成為瑪登瑪朵內衣代言人的峮峮超用心，試穿過好穿才敢放心推薦。

瑪登瑪朵QQ雲內衣不只是材質吸濕排汗、造型細節時髦，更因為是無鋼圈設計，讓體感穿起來超級舒服，但有些女孩擔心一動起來會跑杯、不夠有支撐力，峮峮笑著跟大家掛保證，她自己親身實驗過，就算是應援練舞「內衣穩定性也很好」！另外峮峮私下喜歡活潑率性的穿搭，像是平口式QQ雲內衣就是她的夏日首選，能直接當成短版上衣搭配罩衫，既涼爽又亮麗可愛，可拆式肩帶還能配合造型更換，想當百變女王就靠這件。

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／業者提供）

▲炎炎夏日穿內衣的痛苦峮峮很懂，她推薦女孩們穿上瑪登瑪朵前扣式QQ雲內衣，就算流汗穿脫也很方便。

偶爾想變身性感小女人時，峮峮會穿最新上市的輕盈QQ雲，兩種透氣面料細緻柔滑，讓內衣穿起來就像蓬鬆空氣般完全無感不勒，但又能自然提托、創造完美胸型；另一款呼吸QQ雲內衣，除了穿了像沒穿一樣輕盈舒服之外，還有脅邊拉提幫助修飾副乳不卡肉，讓其他啦啦隊女孩穿上後超驚艷，一秒衝到峮峮房間瘋狂稱讚。就連運動上衣，瑪登瑪朵都替所有女孩們準備好了，布料透氣具有延展性，就算在健身房操翻大流汗，峮峮笑說「穿脫依舊很容易」，再加上胸前挖洞設計小露性感，拍照起來更好看。

發表會現場也邀請百位粉絲到場應援，峮峮大方分享表示每一款QQ雲系列內衣她都好喜歡，會根據當天心情和出門裝扮來決定今天要穿哪一件，不過不論穿上哪一件都能感受到內衣輕盈貼合每吋肌膚、給予胸部溫柔的支撐呵護，加上多種亮眼色彩，好看、實用一件瑪登瑪朵全滿足，讓峮峮大力推薦給所有女孩們，「穿上它，Just Enjoy！」盡情釋放快樂多巴胺。

▲▼內衣,瑪登瑪朵,QQ雲,峮峮,輕盈,透氣。（圖／業者提供）

▲瑪登瑪朵內衣代言人發表記者會當天，許多熱愛峮峮的粉絲們到場應援相挺。

瑪登瑪朵 Modern Girl
QQ雲新品細節詳情見官網：https://brashop.modemarie.com.tw/page/QQBra

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