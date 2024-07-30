「阿娘喂」廖老大之子+南霸天郭國信遠征西班牙賽車世運會

▲廖洋(左)與郭國信(右)將代表中華台北遠征西班牙，參加2024賽車世運會。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

為國爭光！2024年賽車世運會將在10月展開，台灣方面將由D2琦玉集團的賽車手廖洋與郭國信代表中華台北到西班牙參賽，與全球超過36組國家隊同場較勁。今天兩位車手與價值破千萬元的1600萬元的賓士GT3一同亮相，據悉，光是GT3來回運費就破百萬，加上維修團隊12人，琦玉集團豪砸近500萬元贊助，誓言要拿金牌回台。

▲此次參賽的GT3，廖洋透露，為了運這台價值1600萬元的GT3到西班牙，來回運費就破百萬元。（圖／記者游瓊華攝）



過往琦玉集團最為人所知的就是創辦人、人稱廖老大的廖志賢，以「打龜號」零四加速實測，成功以8.72秒的成績，擊敗由抖音網紅「HG杰爺」杰尼龜創下的8.93秒紀錄，聲名大噪。此次與賽車手廖洋就是廖老大之子，廖洋自2019年後多次就拿下中國超級跑車錦標賽分站冠、亞軍，另一位車手郭國信有南霸天之稱，更是戰績顯赫，贏得多項國際賽事總冠軍。

車手廖洋跟郭國信獲選參加GT及GT Sprint兩個組別，將會在2024年10月23日到27日在西班牙瓦倫西亞賽道征戰。GT組別由兩位車手廖洋與郭國信，同一車參加長達一個小時的比賽 ; GT Sprint則是由廖洋參賽，派出參賽的車輛為目前房車最高等級的GT3級別。

▲中華賽車會今天舉行授旗儀式，並宣告啟程。（圖／記者游瓊華攝）



中華賽車會會長楊光榮今天也出席活動，提到賽車世運會每兩年舉辦一次，前兩屆台灣也派隊參加，但都因為機械問題未能完賽，希望這次兩人能「把台灣帶出去、把金牌帶回來」。另外，市議員江肇國以及立委羅廷瑋都出席記者會現場，為兩位車手站台加油。