奧運選手倒地「踢對手鼠蹊部」吞紅牌下場　畫面瘋傳

▲多明尼加前鋒阿茲柯納踢向西班牙後衛庫巴西鼠蹊部。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2024巴黎奧運27日足球賽事如火如荼進行中，但就在C組比賽多明尼加對上西班牙的上半場補時期間，多明尼加前鋒阿茲柯納（Edison Azcona）伸腳踢向西班牙後衛庫巴西（Pau Cubarsi）鼠蹊部，庫巴西當場痛苦倒地打滾，阿茲柯納直接被裁判罰紅牌下場。

Completely inexcusable. Azcona is the captain of this team. He just notched an assist on DR’s first ever goal at the Olympics a few minutes prior to this. Lost his nerve in the worst possible of moments. ???????? #OlympicGames pic.twitter.com/16hhCInoS7 — The Cooligans (@SoccerCooligans) July 27, 2024

美聯社等報導，當時多明尼加與西班牙的分數為1比1平手，在被庫巴西犯規之後，躺在地上的阿茲柯納當場伸腳直直踢向庫巴西鼠蹊部，庫巴西倒地痛苦打滾，久久沒有站起來。

事發後，裁判立刻拿出紅牌，罰阿茲柯納下場，引發多明尼加球員的抗議。

阿茲柯納被罰紅牌下場讓多明尼加在下半場付出代價，西班牙終場以3比1擊退多明尼加，在C組兩戰兩勝提早取得8強門票。阿茲柯納也將缺席接下來與烏茲別克的小組比賽。