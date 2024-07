奧運選手倒地「踢對手鼠蹊部」吞紅牌下場　畫面瘋傳

▲多明尼加前鋒阿茲柯納踢向西班牙後衛庫巴西鼠蹊部。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

2024巴黎奧運27日足球賽事如火如荼進行中,但就在C組比賽多明尼加對上西班牙的上半場補時期間,多明尼加前鋒阿茲柯納(Edison Azcona)伸腳踢向西班牙後衛庫巴西(Pau Cubarsi)鼠蹊部,庫巴西當場痛苦倒地打滾,阿茲柯納直接被裁判罰紅牌下場。

Completely inexcusable. Azcona is the captain of this team. He just notched an assist on DR’s first ever goal at the Olympics a few minutes prior to this. Lost his nerve in the worst possible of moments. ???????? #OlympicGames pic.twitter.com/16hhCInoS7