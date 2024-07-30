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台南最強女鬼散步導覽　開放線上報名加碼送書籤及平安符

▲台南最強女鬼散步導覽，30日起開放線上報名，並加碼送書籤及平安符 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南最強女鬼散步導覽，30日起開放線上報名，並加碼送書籤及平安符 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市今年農曆7月再次推出「台南最強女鬼散步導覽路線」，預定8月4日、10日、17日、24日及31日，於下午3時45分至6時，共5場次，共150位名額，前15分鐘先開場介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽的故事，再由雙人專業導覽員帶領遊客從辜婦媽廟開始走訪至孔廟節孝祠陳守娘牌位安置處，共有7個導覽景點，讓遊客體驗陳守娘故事場景及民間傳說的軼聞故事。

▲台南最強女鬼散步導覽，30日起開放線上報名，並加碼送書籤及平安符 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是文化古都，豐富宗教及文史外，民間傳說奇聞軼事，也是城市的重要文化。府城三大奇案之一陳守娘，以陳守娘大戰廣澤尊王，是台南人耳熟能詳的鬼故事，觀旅局推出台南最強女鬼散步導覽路線，以陳守娘為故事主題，希望遊客透過不同文史角度更認識台南。

今年適逢台南400，市府與民間協會等合作規畫藝文展覽文化藝術等各項慶祝活動，例如鄰近台南市美術館1、2館各有「透．南城-城市穿行四百年」城市展、「我們從河而來：流域千年，文化共筆」，及台灣文學館也有台南400相關展覽活動，還有美食小吃及府中街美食商圈，赤肉羹、蝦捲、肉圓等等，民眾參加陳守娘導覽走讀，也能一遊古蹟景點及品嘗美食小吃。

▲台南最強女鬼散步導覽，30日起開放線上報名，並加碼送書籤及平安符 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局林國華局長表示，台南散步導覽每週六、日免費導覽解說，台南最強女鬼散步導覽主題路線深獲民眾好評，於每年農曆7月推限量場次。「2024台灣燈會在台南」高鐵競賽燈區「台灣奇案陳守娘」陳展處，觀旅局安排導覽解說、猜燈謎送小龍包活動，受到民眾的歡迎與喜愛。

台南最強女鬼散步導覽路線遊程從辜婦媽廟出發，往前走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿、及相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，讓遊客認識府城多元文化外，流傳民間鬼故事，其背後隱藏著淒美動人的洋蔥故事。

▲台南最強女鬼散步導覽，30日起開放線上報名，並加碼送書籤及平安符 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最強女鬼散步導覽活動，訂於8月4日、10日、17日、24日及31日，於下午3時45分至6點(導覽時間2時15分)，共5場次，自即日起免費線上報名，觀旅局也特別準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮，此外，台南散步導覽每週六、日提供免費導覽，有17條導覽路線，各具不同文史及在地特色，報名網址(網址：https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list)。歡迎民眾報名參加，體驗台南豐富文化。

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