黃偉哲城市外交助攻芒果外銷　日本友誼市營養午餐定「台南芒果日」

▲日本群馬縣水上町為紀念進口台南芒果10周年，今年特別將學生營養午餐享用台南愛文芒果日子定為「台南芒果日」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南是台灣最重要的芒果產區，市長黃偉哲為了推廣台南芒果的好滋味，近年致力將台南芒果外銷至日本等海外市場，並透過實質的城市外交，將台南芒果介紹給國際友誼市，其中日本群馬縣水上町為紀念進口台南芒果10周年，今年特別將學生營養午餐享用台南愛文芒果日子定為「台南芒果日」。

黃偉哲十分感謝水上町配合台南推動實質的城市交流，今年水上町辦理「台南芒果日」的學校共有6間國小、1間國中，合計900多位學生享用到台南鮮甜的愛文芒果。水上町在2013年與台南締盟後，每年持續協助町民採購台南芒果，近年採購量皆超過2公噸，期待未來繼續透過類似的方式，將台南芒果等農漁特產的美味深植孩子們的心中，讓雙方情誼更加深厚。

水上町為了透過營養午餐讓學生了解台南及台灣，除了提供芒果之外，也在菜單上下足功夫，以台灣著名的滷肉飯和魚丸湯搭配芒果做成的點心，讓學生們能夠接觸到台灣美食文化，學生們都紛紛表示「很好吃！」。為了讓學生們直接與芒果產地的人面對面，水上町也在11日及19日安排學生在用餐前分別與台南市政府人員及崇明國中師生視訊。水上町國中生教育旅行訪團方於去年12月來台南與崇明國中進行交流，雙方都很高興能在營養午餐的視訊上再次見面。

曾經親自參加台南國際芒果節的水上町阿部賢一町長也出席了19日的視訊，他對台南芒果的滋味讚譽有加，表示希望持續辦理「台南芒果日」。