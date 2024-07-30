屏東男與妻吵架離家　潮州警消總動員...11小時後找到他

▲潮州警分局一組組長賴景山、巡佐賀修俊、警員蔚印箴找到曾姓阿北 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

竹田鄉90歲曾姓阿北與幾乎同年紀的太太日前吵架，負氣離家，不知去向，由於未帶手機，其女求助潮州警分局，警方獲報調閱監視器協尋，會同消防人員及家屬，翌日清晨5時多在住處附近排水溝內找到他，送他平安返家，讓家人很感激。

90歲曾姓阿北於日前下午17時50分在竹田鄉住處與幾乎年紀的太太發生口角，負氣離家，至晚上21時仍未返家，其女兒獲悉，求助潮州警分局竹田分駐所。

警方調查，曾姓阿北徒步離家，且無手機可供定位，警方沿路調閱監視器，發現他於當日18時06分走到竹田村自強路無名巷至21時沒有再走回來，無尾巷盡頭為一片草叢。

員警及消防分隊人員於現場搜尋，由於天色已晚，現地視線不佳，於是於清晨時再次展開搜尋，終於在隔日05時35分，由第一組組長賴景山、巡佐賀修俊、警員蔚印箴會同家屬在竹田村自強路無名巷大排水溝內尋獲，身體狀況良好，經協助家屬辦理撤尋後平安返家團聚，讓家屬很感激。

潮州分局長林明波表示，維護社會治安工作，是警察同仁責無旁貸的職責，而為民服務更是促進警民關係最好的方式，對於失蹤人口案件，警方以秉持「視民如親」的精神，全力以赴協助家屬尋回親人返家團聚。