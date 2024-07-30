無人機管理規則12月上路　1年輔導期「不分重量均納檢登錄」

▲「遙控無人機管理規則」預計12月上路實施，市售無人機必須通過資安檢測及登錄。（圖／台灣國際認證資安專家協會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

遙控無人機成長快速，今年6月無人機註冊破4萬架，民航局修正「遙控無人機管理規則」草案，放寬操作年齡、操作證效期及調整規費等內容，預估12月起實施，設定1年輔導期，要求市售無人機不分重量，都需要納入資安檢測及登錄，才能合法使用。

民航局統計截至6月底，國內無人機註冊總數達到4萬368架，合格人員操作證數量1萬9573張，具有執行無人機商業活動資格的法人團體共742個，每月由民航局審查及會商地方政府同意活動案件，約有500餘件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局副局長林俊良指出，目前無人機成長快速、技術發展迅速，呈現大型機長程化（越高越遠），小型機更精密、功能更強趨勢，管理制度也要跟上腳步，「遙控無人機管理規則」草案歷經1年多的時間討論，兩大修正重點。

▲目前無人機註冊突破4萬架。（圖／民航局提供）

草案2大修正重點，包括無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲，各類操作證效期從2年放寬為3年，並適度調整規費，讓無人機更為普及、相關程序更為方便。

林俊良指出，原先每種形式檢驗不分重量皆為1萬元，未來將以公斤數分級，15至25公斤維持1萬元，15公斤以下減少，25公斤以上再增加。活動申請過去不分場地都是500元，未來綠區維持500元，機場四周因涉及多個單位會商、協調成本，會再另外調整，若要發布飛安公告也要增加費用。

強化無人機管理機制，林俊良說，未來無人機均需通過數位發展部認可的專業單位資安檢測；原本無須飛安檢驗與商品檢驗的25公斤以下無人機，將全部納入檢驗，低於2公斤無人機需取得經濟部標檢局商品檢驗證明文件，2公斤以上則需取得民航局型式檢驗合格證。

▲無人機管理規則預計12月實施，放寬操作年齡、操作證效期及調整規費等。（圖／民航局提供）

林俊良表示，國內無人機製造商應取得經濟部工業局核發工廠登記證、進口無人機則由財政部專屬貨品號列管理審核，並應符合國家通訊傳播委員會有關射頻管理規定；相關資訊將全面納管，整合至遙控無人機管理資訊系統由製造商、進口商進行登錄。

林俊良說，修法草案目前正在行政作業中，若作業順利，將自12月起實施。為讓業者與法人有足夠時間適應，將分3階段推動，12月起先由民航局輔導業者了解法規內容，並完成檢驗與登錄。

他表示，明年12月起，市面販售的遙控無人機均完成登錄後，輔導法人使用合格無人機，確保使用安全；經過2年緩衝，2027年12月1日起，法人飛航活動時，將全面使用經檢驗合格，並完成登錄的無人機。