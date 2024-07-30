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社會 社會焦點 保障人權

高雄800台汽機車泡水吵翻天！管委會拆監視主機　裝箱上鎖畫面曝

▲▼日安地球 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲日安地球社區的管委會將監視器主機拆下並鎖起來。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市在凱米颱風肆虐下受到重創，其中位於三民區的「日安地球」社區更是災情嚴重，地下一樓到三樓被水淹沒，800台汽機車泡在水中損失慘重，社區居民和保全公司卻為了淹水責任歸屬爭議出現交鋒，社區管委會為防止保全公司篡改監視器畫面，已將監視器主機整台拔走並上鎖，並將其存放在某委員的家中，以防止被「動手腳」。

▲▼日安地球 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲日安地球社區的管委會將監視器主機拆下並鎖起來。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

日安地球社區的住戶在重建家園同時，也在為責任歸屬和求償問題感到困擾，有人認為是保全未及時開啟水閘門，有人則認為是某位居民為了開車離開，將已放好的閘門拿開，還有人認為保全的反應過慢，等到水已經灌進地下室時才裝設水閘門，但這時已無法阻擋強勁的水流。

對此，保全公司全盤否認，認為是當天的水量過大導致水閘門被沖破。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲日安地球社區的汽機車都在泡在水中，損失慘重。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，日安社區包括5棟大樓，地下室面積達到2000平方公尺，共有3層，每層高3公尺。這意味著地下室共有1萬8000立方公尺的水，相當於可以裝滿9萬個家用浴缸，淹水後也讓整個社區約300台車和500輛機車全部「泡湯」。

而整個淹水事件的爭議的焦點在於監視器畫面，大家都在尋找關鍵的證據，有住戶在群組裡要求管委會公布當天的車道畫面，以便還原真相，但管委會對此沒有回應。

▲大樓地下1樓水已抽乾，大量泡水汽機車被泥沙包覆車身。（圖／記者吳世龍攝）

▲日安地球社區的汽機車都在泡在水中，損失慘重。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，監視器的影像已被送交警局作為證據，主委則證實，監視器主機已經被放在監察委員的家中，並已經裝箱上鎖，只有主委和一名委員知道密碼，主委表示，他們並未將畫面公開，是因為擔心破壞可能影響求償的畫面，因此連拷貝都沒有做。

▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

▲日安地球社區的地下室被水淹沒。（圖／記者吳世龍攝）

主委表示，目前的首要任務是救災，恢復大樓的水電供應以及居民的生活。至於求償問題，會再在後續討論。對於外界質疑他在事發後神隱，並以身體不適為理由，主委強調，他在颱風來襲時就親自到地下室幫忙，有住戶可以作證。他的愛車也在水中，並非先逃的說法。

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