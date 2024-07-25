風太強！汐止停車場看板重砸轎車　尖端「直接刺進駕駛座」

記者邱晟軒／綜合報導

強颱凱米直撲台灣，全台各地陸續傳出災情。今（25）日，新北市汐止區茄苳路一處停車場發生看板倒塌意外，根據現場目擊者提供的照片顯示，一個大型停車場招牌因風力過大倒下，直接朝一輛黑色轎車的車窗砸下，場面驚險萬分。

凱米颱風在各地造成強風暴雨，有網友在臉書公開社團《爆料公社二社》貼出照片，地點位於新北市汐止區茄苳路附近一處停車場。從網友拍攝的照片可見，疑似因風太強，停車場招牌撐不住傾倒，狠狠地砸在一輛黑色轎車的擋風玻璃上，車窗瞬間被砸穿，玻璃碎片四處飛散，車頂也因重壓凹陷變形，所幸車內無人並無波及無辜民眾。





▲凱米颱風強襲！停車場招牌倒塌砸穿車窗，招牌尖端直接刺進駕駛座。（圖／讀者授權提供）

畫面傳至臉書公開社團後，引發網友熱烈討論，「玻璃都破了，雨水肯定灌爆」、「這是嘟嘟停車終生免費嗎？」、「車主勇氣可佳，停了一般人不敢停的車位」、「這是多元計程車，營業損失難算了」、「幸好裡面沒有人」、「水應該灌滿了」、「車主忍痛自行宣布放假」、「半夜兩點多路過的時候就已經這樣了，到早上裡面水應該蠻多」。

中央氣象署表示，根據最新氣象資料顯示，凱米颱風過去3小時強度稍減弱，目前中心位於新竹西方，向西北西轉西北移動，屏東已脫離暴風圈，惟降雨持續中仍須嚴加戒備，暴風圈仍籠罩高雄以北、東半部、南投及澎湖、馬祖、金門，各地風雨持續中。

中央氣象署提醒，各地風雨持續，室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固定，陽臺盆景等應妥善放置。沿海地區（包括蘭嶼、綠島）以及澎湖、金門、馬祖風浪偏大，浪高可能超過6米，並有長浪發生，請避免前往海邊活動。另外，適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，嘉義以南沿海低窪地區需注意海水倒灌及積淹水。

▼新北市停車場看板慘倒砸破車窗。（圖／翻攝自爆料公社二社）