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美要開新科技園區！砸2千億當台積電鄰居　鳳凰城組團「來台取經」

▲▼台積電美國亞利桑那州廠空拍照。（圖／台積電提供）

▲美國擬砸70億美元，在亞利桑那州的台積電周邊開發一個新的科技園區。（圖／台積電提供）

文／中央社

「鳳凰城商業報」（Phoenix Business Journal）報導，美國亞利桑那州計劃開發價值70億美元科技園區，首府鳳凰城（Phoenix）產官高層本月稍早組團到台灣取經。

這支代表團於7月21日至26日間訪台，成員包括鳳凰城（City of Phoenix）、亞利桑納州商務局（Arizona Commerce Authority）、大鳳凰城經濟發展局（Greater Phoenix Economic Council），以及麥克房地產集團（Mack Real Estate Group）和麥考特夥伴公司（McCourt Partners）等代表。

麥克房地產集團和麥考特夥伴計劃在亞利桑納州北部的台積電周邊，開發一個70億美元（約新台幣2296億元）的科技園區，這次來訪旨在從新竹科學園區等現有中心汲取經驗。

根據鳳凰城估計，這個鳳凰城園區名為索諾拉綠洲科技園區（Sonoran Oasis Science and Technology Park），將佔地數千英畝，設置3000萬平方英尺商業空間，包括辦公室、工業和零售等用途，最終可創造高達10萬個工作機會。

這個園區整體可容納近9000個住宅單位。麥克房地產集團獨自參與亞利桑那州土地競標，以5628萬美元取得2300英畝土地後，已成為這項計畫的主要開發商。

來訪期間，鳳凰城代表團參觀竹科、南港經貿園區和台積電總部。

亞利桑那州過去10年曾多次派團前往台灣和其他亞洲國家，試圖落實650億美元台積電綜合設施等項目，並強化與台灣商界和政府領導人的聯繫。

利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs，前譯霍布斯）、前州長杜希（Doug Ducey）和鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）都已來台訪問過。

鳳凰城社區與經濟發展總監馬凱（Christine Mackay）過去2年間表示，有近20家亞洲企業已挑選鳳凰城為新的據點。

馬凱聲明指出：「我們渴望，再次向台灣企業展示鳳凰城作為下一個合作機會的許多優勢。」

大鳳凰城經濟發展局主席卡馬丘（Chris Camacho）表示，鳳凰城領導人訪問台灣是要「取得動力，讓今天能夠進行持續、富有成效的對話」，並為18家台灣企業拓展業務帶來超過645億美元的投資。

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