簡訊曝光！川普「遇刺前90分鐘」警已鎖定嫌犯　1原因放過他

▲最新消息指出，警方在川普遇刺前90分鐘就已發現槍手的行動，卻依舊無法阻止悲劇發生。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州的造勢集會上遇刺，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）當場被擊斃。29日，愛荷華州共和黨聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）向媒體曝光了執法人員的簡訊紀錄，顯示監控集會的警員早在槍擊發生前90分鐘就已發現刺客的存在，卻因通訊混亂未能及時應對，引發外界對警方安全措施有效性的質疑。

據CNN報導，從簡訊紀錄可見，比佛郡緊急服務部門（Beaver County Emergency Services Unit）一名警員在當地下午4時36分結束值班時，警告同事有人跟蹤他們，還將車停在了附近，並表示克魯克斯正坐在距離集會出口約45公尺的野餐桌旁。下午5點14分，一名警員拍到克魯克斯的照片，並在20分鐘後將照片發到群組中。

這名警員表示，「孩子靠在我們所在的建築物上。我相信是AGR。我看到他用測距儀朝舞台方向看。供參考，你也可以通知特勤局的狙擊手注意。」隨後，一名軍官在下午5點51分將照片發送到另一個群組。下午5點59分，執法人員仍不清楚克魯克斯的行蹤。

Sen. Grassley released these Butler ESU counter sniper texts about the Trump shooting, but he gave them to NYT and someone redacted their names and other info.

In a high-profile case like this we absolutely need to know their names. NYT doesn't address this at all, unacceptable pic.twitter.com/dJBSPogTD9 — Ken Silva (@JD_Cashless) July 29, 2024

儘管現場警員在槍擊發生前30分鐘便已發出這些明確警告，不過由於訊息傳遞不及時，警方還是未能有效制止克魯克斯的行動。下午6時11分，克魯克斯向集會群眾開火，導致川普的右耳被子彈擦傷，另有2名參與者中槍，1名集會者死亡。

葛拉斯里公佈的文件顯示，執法人員在策劃集會當天的安全計畫時，也包括了針對槍擊事件的應急措施。當局在籌備集會時，也曾為應對槍手的情況做了準備，同時密切監視相關地區的無人機活動。然而，克魯克斯還是成功駕駛無人機溜進集會區域，並爬上屋頂犯案，引發外界對警方安全措施有效性的質疑。

與此同時，文件還揭示，在事件發生當下，當地執法部門就在克魯克斯開槍的地方，特勤局的狙擊手也已獲知克魯克斯可能犯案的消息，但由於維安團隊的通訊不暢，導致警方在槍擊案發生前無法追蹤到克魯克斯的蹤跡。特勤局反突擊小組原本也計劃迅速處理撤離事宜，然而當天的通訊混亂影響了整體行動。目前，特勤局尚未公佈集會的具體行動計劃，不過執法部門對事件的回應顯示，當天的安保措施有嚴重缺陷。