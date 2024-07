簡訊曝光！川普「遇刺前90分鐘」警已鎖定嫌犯　1原因放過他

▲最新消息指出,警方在川普遇刺前90分鐘就已發現槍手的行動,卻依舊無法阻止悲劇發生。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國前總統川普13日在賓州的造勢集會上遇刺,20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)當場被擊斃。29日,愛荷華州共和黨聯邦參議員葛拉斯里(Chuck Grassley)向媒體曝光了執法人員的簡訊紀錄,顯示監控集會的警員早在槍擊發生前90分鐘就已發現刺客的存在,卻因通訊混亂未能及時應對,引發外界對警方安全措施有效性的質疑。

據CNN報導,從簡訊紀錄可見,比佛郡緊急服務部門(Beaver County Emergency Services Unit)一名警員在當地下午4時36分結束值班時,警告同事有人跟蹤他們,還將車停在了附近,並表示克魯克斯正坐在距離集會出口約45公尺的野餐桌旁。下午5點14分,一名警員拍到克魯克斯的照片,並在20分鐘後將照片發到群組中。

這名警員表示,「孩子靠在我們所在的建築物上。我相信是AGR。我看到他用測距儀朝舞台方向看。供參考,你也可以通知特勤局的狙擊手注意。」隨後,一名軍官在下午5點51分將照片發送到另一個群組。下午5點59分,執法人員仍不清楚克魯克斯的行蹤。

Sen. Grassley released these Butler ESU counter sniper texts about the Trump shooting, but he gave them to NYT and someone redacted their names and other info.

In a high-profile case like this we absolutely need to know their names. NYT doesn't address this at all, unacceptable pic.twitter.com/dJBSPogTD9