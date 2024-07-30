升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣北斗鎮中山路一棟出租房30日清晨發生嚴重火警，一樓全面燃燒，整起事件造成3人死亡！其中一戶租戶表示，家中是低收入戶，入住才不到一個月，真的不知道該怎麼辦，母女倆抱成一團痛哭，「請大家幫助我們！」

▲國三妹火場外跟母抱一團痛哭，表示她喪父、家中低收入戶，就連升高一的報到資料全都在這場大火中燒光了。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣消防局清晨6時19分接獲民眾報案，中山路一棟出租房發生火警，隨即派遣各式消防車輛前往救援，抵達現場時發現，一樓已全面燃燒，趕緊架梯救出4男2女，其中3人被救出時已無生命跡象，經搶救過後3人均宣告不治。

而一對低收入戶母女住在一樓，媽媽表示，事發當時她聞到一陣燒焦味，「我想說怎麼大家都在跑，我趕快把我女兒叫起來『快點妹妹，我們快點跑，火災了』」，當母女倆逃出來後，一直有爆炸聲響傳出，她的機車也被燒光，這場大火讓原就貧困的家境更是雪上加霜。

▲母女倆住在一樓，警消趕到時一樓已全面燃燒。（圖／記者唐詠絮攝）

媽媽流淚無助表示，才搬到這裡不到一個月就遇上大火，將所有東西都燒光了，連女兒高中報到的資料也被燒光，現在沒有住的地方、沒有錢可以吃飯，希望大家可以幫幫忙。

即將升上高一的女兒則表示，因為父親已過世、家境困難，她壓力很大昨晚睡不著覺，直到凌晨2點才睡著，事發當時她仍在熟睡之中，是媽媽趕緊叫醒她，這才保住一命。

女兒稱，一早發生火警時，她的阿嬤有趕到現場，一見到她就抱著她說「妳好險沒事」，有時候阿嬤也會接濟她。面對記者提問，是否能到阿嬤家借住，女兒無奈吐露，「比較難，因為我姑姑現在比較討厭我們。」母女倆思及面臨的困境，忍不住抱在一起痛哭。