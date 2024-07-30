女教師投資虛幣挨詐32萬！拿2千萬冥鈔誘捕車手　怒喊：祛晦氣

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名女教師，日前被詐騙集團邀入投資群組，群內不斷吹噓投資虛幣高報酬，不但提供初期資金讓女教師「試玩」，還讓其獲利領取4400元，女教師信以為真，交付給車手32萬元儲值，但沒想到虛擬帳戶金額卻歸零，女教師氣得準備2000萬冥紙佯稱「加碼」，騙出車手讓警方順利逮捕。

▲短髮女教師(中)遭騙32萬，配合警方計誘出車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在新北三峽從事教職工作的賴姓女子，本（7）月初手機LINE被邀請加入投資虛擬幣群組，群內成員除了秀出投資APP截圖，向賴女稱投資USDT賺了不少錢，並主動讓她試著操作。毫無投資虛擬貨幣經驗的賴女下載APP後，沒想到一出手就能賺錢，還順利領取4400元的投資獲利。

賴女信心大增，在詐團成員慫恿之下，相約在永和文化路上某咖啡廳，交付給車手32萬元；但才剛交款，賴女回家查看APP時，赫然發現帳戶餘額歸零，詢問詐團人員卻又開始話術要求加碼，才讓賴女發現遭騙，憤而前往派出所報案。警方得知，賴女尚未與詐團撕破臉，讓賴女向對方佯稱同意加碼200萬，並約定於上周六（27日）在三峽文化路某速食店交款。

▲賴女不甘被騙，準備2千萬冥鈔交款給車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

賴女遭騙後深感氣憤，不但用冥紙替代真鈔交款，還從原本的200萬自己增加到2000萬，打算出口晦氣。賴女在座位上等待時，一名22歲黃姓男子突然靠近，表明自己是投資專員，拿著2000萬的冥紙準備離開時，埋伏一旁的警員立即起身喝斥「來！警察！包包拿過來！蹲下啦！」

黃男遭逮後，表示自己本來在台南打零工，本月初才加入詐團擔任車手，共面交過15次領取金額高達數百萬，自己獲利1.5%約10萬元以上；黃男坦承，當天他從台南搭高鐵到新竹面交2筆款項後，下午再轉到三峽找賴女領款，但卻遭警方逮獲。詢後，警方依詐欺罪移送新北地檢署偵辦，並遭裁定羈押禁見。

▲取款車手黃男依詐欺罪移送，並裁定羈押禁見。（圖／記者陸運陞翻攝）