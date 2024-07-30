　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女教師投資虛幣挨詐32萬！拿2千萬冥鈔誘捕車手　怒喊：祛晦氣

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名女教師，日前被詐騙集團邀入投資群組，群內不斷吹噓投資虛幣高報酬，不但提供初期資金讓女教師「試玩」，還讓其獲利領取4400元，女教師信以為真，交付給車手32萬元儲值，但沒想到虛擬帳戶金額卻歸零，女教師氣得準備2000萬冥紙佯稱「加碼」，騙出車手讓警方順利逮捕。

▲短髮女教師(右)遭騙32萬，準備2千萬冥紙讓警方順利逮獲取款車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲短髮女教師(中)遭騙32萬，配合警方計誘出車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在新北三峽從事教職工作的賴姓女子，本（7）月初手機LINE被邀請加入投資虛擬幣群組，群內成員除了秀出投資APP截圖，向賴女稱投資USDT賺了不少錢，並主動讓她試著操作。毫無投資虛擬貨幣經驗的賴女下載APP後，沒想到一出手就能賺錢，還順利領取4400元的投資獲利。

賴女信心大增，在詐團成員慫恿之下，相約在永和文化路上某咖啡廳，交付給車手32萬元；但才剛交款，賴女回家查看APP時，赫然發現帳戶餘額歸零，詢問詐團人員卻又開始話術要求加碼，才讓賴女發現遭騙，憤而前往派出所報案。警方得知，賴女尚未與詐團撕破臉，讓賴女向對方佯稱同意加碼200萬，並約定於上周六（27日）在三峽文化路某速食店交款。

▲▼短髮女教師遭騙32萬，準備2千萬冥紙讓警方順利逮獲取款車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲賴女不甘被騙，準備2千萬冥鈔交款給車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

賴女遭騙後深感氣憤，不但用冥紙替代真鈔交款，還從原本的200萬自己增加到2000萬，打算出口晦氣。賴女在座位上等待時，一名22歲黃姓男子突然靠近，表明自己是投資專員，拿著2000萬的冥紙準備離開時，埋伏一旁的警員立即起身喝斥「來！警察！包包拿過來！蹲下啦！」

黃男遭逮後，表示自己本來在台南打零工，本月初才加入詐團擔任車手，共面交過15次領取金額高達數百萬，自己獲利1.5%約10萬元以上；黃男坦承，當天他從台南搭高鐵到新竹面交2筆款項後，下午再轉到三峽找賴女領款，但卻遭警方逮獲。詢後，警方依詐欺罪移送新北地檢署偵辦，並遭裁定羈押禁見。

▲▼短髮女教師遭騙32萬，準備2千萬冥紙讓警方順利逮獲取款車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲取款車手黃男依詐欺罪移送，並裁定羈押禁見。（圖／記者陸運陞翻攝）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝
快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強
雞排妹向整形診所求償150萬　敗訴確定
快訊／戴宇軒射箭個人賽首戰6比0完封對手　挺進32強
中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍
凱米停電他外出充手機！　遭落石爆頭慘死
台達電高管淪間諜！偷1.6億機密跳槽大陸
陸委會宣布「翻船案」圓滿落幕　家屬對遇難者溺亡沒有意見
快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

半年前為就近洗腎租屋！中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍

雞排妹「敗訴確定」！　整形診所被纏訟4年：人品最重要

高雄暴雨仁武泡水裡！颱風後頻傳「道路下陷 」　緊急封閉搶修

女教師投資虛幣挨詐32萬！拿2千萬冥鈔誘捕車手　怒喊：祛晦氣

嘉義男裝招牌遭電擊...倒地無呼吸心跳　警消AED電擊3次救回

林內坪頂村「大面積崩塌」！　張麗善：緊鄰房屋搖搖欲墜

金門前中士出海釣魚迷航滯陸！傳8月會放人...母嘆：沒收到消息

台達電高管淪間諜！偷1.6億特斯拉充電樁機密跳槽　被抓包下場曝

凱米停電他外出充手機！嘉義男慘遭落石擊中　爆頭陳屍河床

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

半年前為就近洗腎租屋！中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍

雞排妹「敗訴確定」！　整形診所被纏訟4年：人品最重要

高雄暴雨仁武泡水裡！颱風後頻傳「道路下陷 」　緊急封閉搶修

女教師投資虛幣挨詐32萬！拿2千萬冥鈔誘捕車手　怒喊：祛晦氣

嘉義男裝招牌遭電擊...倒地無呼吸心跳　警消AED電擊3次救回

林內坪頂村「大面積崩塌」！　張麗善：緊鄰房屋搖搖欲墜

金門前中士出海釣魚迷航滯陸！傳8月會放人...母嘆：沒收到消息

台達電高管淪間諜！偷1.6億特斯拉充電樁機密跳槽　被抓包下場曝

凱米停電他外出充手機！嘉義男慘遭落石擊中　爆頭陳屍河床

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

廟口野台巴黎重現！文化奧運台灣館開幕3天破萬人次　演出洋蔥齊發

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

新買變頻冷氣「開25度卻不涼」　致命傷曝光！台電示警：超耗電

兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

台股波動加劇「獲利機會在哪？」　專家：下半年分批布局成訣竅

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

花蓮知卡宣公園受災嚴重！月底恢復開園　七夕市集熱鬧登場

快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

社會熱門新聞

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

隔32間房出租！房客人數多到記不得　惡火一燒奪3命

北斗雙拼透天內部慘況曝！32間房遭燒爛燻黑

即／台中驚傳幼兒園虐童！5孩身上都出現瘀青

彰化透天厝大火　租客驚逃半裸衝出畫面曝

彰化惡火奪3命！屋主疑1樓租客抽菸釀禍

孫安佐帶瓦斯火槍上信義區遭移送！　送驗結果曝光

即／台中火燒公車剩鐵架　司機+5乘客急逃命

北斗3死！租戶控「房東超摳」不裝住警器：罔顧人命

快訊／北斗透天厝大火　1死2命危

更多熱門

相關新聞

警車上自行車道「抽菸講電話」網友怒了

警車上自行車道「抽菸講電話」網友怒了

一名宜蘭縣警局宜蘭分局的鍾姓員警在處理違停案件後，返回派出所的途中，竟駕駛警車行駛於自行車道上，並開車窗抽菸、講手機。這一行為被民眾拍下並上傳至臉書「WoWtchout─地圖型行車影像分享平台」，引發網友熱議，直呼「知法犯法，金害」！

賴主恩奧運拳擊無緣8強　「楊勇緯1句話」讓他重回擂台

賴主恩奧運拳擊無緣8強　「楊勇緯1句話」讓他重回擂台

涼山拳王賴主恩無緣8強　教練讚：他是我的榮耀

涼山拳王賴主恩無緣8強　教練讚：他是我的榮耀

不想先繳費！男咆哮護理師：路上遇得到

不想先繳費！男咆哮護理師：路上遇得到

台61驚現恐怖血滴子　輪胎掉落撞大貨車

台61驚現恐怖血滴子　輪胎掉落撞大貨車

關鍵字：

三峽女教師虛擬貨幣影音

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

台北超商寶可夢機台大撤場

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面