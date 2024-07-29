泰國毒梟操控運毒！緝毒犬助攻扣市值21億毒品　2泰籍1台人落網

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦一起由泰國毒梟主導的跨國走私毒品案，2名泰國籍男子透過台籍蕭姓倉儲人員，於今年3月間將大量毒品藏放木質傢俱內，從寮國利用海運走私台灣，查獲總重超過500公斤的K他命、安非他命等毒品，黑市價值約21億元，檢警調循線逮獲蕭等3人，近日偵結依法起訴。

▲檢警調查獲的大量毒品，黑市價值約21億元。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署與台中關、航業調查處，今日上午10時於海關緝毒犬培育中心舉辦破案記者會。本案特殊之處是，尋常運毒案都是台灣人為主謀，從國外走私毒品來台；此案卻是由泰國籍毒梟，操控對港口倉儲流程熟悉的台灣人，將大量毒品運來台灣。本案也讓法務部長鄭銘謙相當重視，前來參與記者會。

▲本案引起法務部長鄭銘謙的重視。（圖／記者白珈陽攝）



檢方調查，關務署台中關今年3月間執行貨物查驗時，發現從寮國申報進口木質傢俱夾層內，竟藏有甲基安非他命及K他命等毒品，經調查局航業調查處報請台中地檢署，台中地檢署由檢察官吳昇峰指揮相關單位偵辦，在3月19日，於台中梧棲查獲第二級毒品安非他命302包（毛重317公斤）、第三級毒品K他命198包（208公斤），共計毛重525公斤，是近期利用海運貨櫃走私毒品最大宗。

▲台中關今年3月間執行貨物查驗時，發現從寮國申報進口木質傢俱夾層內夾藏大量毒品。（圖／台中地檢署提供）



專案小組根據相關金流及監視器發現，涉有重嫌的是2名泰國籍男子（33歲、31歲），遂埋伏前來取貨的2人並當場逮補，檢察官訊後依運輸毒品罪向台中地院聲押獲准。

檢方經由科技偵查、數位採證2名泰籍男子的手機電磁紀錄，發現負責協助2人的是1名從事倉儲人員的蕭姓男子（32歲），3月21日於蕭男返台時將他拘捕到案，並向法院聲押獲准。全案檢方今年7月15日偵結，將蕭等3人依運輸第二級毒品罪嫌起訴。

▲專案小組埋伏前來取毒品的2名泰國籍人士並當場逮補。（圖／台中地檢署提供）



此外，偵破此案有功的還有海關緝毒犬，台中關人員透過X光發現木質傢俱中藏有異物，經緝毒犬進一步確認，果真發現有大量毒品藏放其中。記者會現場，警方也展示緝毒犬是如何發現毒品，員警事先在上百個紙箱裡，在其中1個紙箱藏毒，經緝毒犬一一嗅聞，準確的找出藏有毒品的紙箱。

▲緝毒犬一一嗅聞，準確的找出藏有毒品的紙箱。（圖／記者白珈陽攝）



台中地檢署呼籲，毒品不但危害國人健康，衍生之社會治安問題，已對國家整體發展造成嚴峻考驗，本署為嚴厲打擊毒品犯罪，將持續與緝毒系統之調查、關務、警察、移民等單位合力建構嚴密之緝毒網絡，攔阻大量毒品於關口、溯源瓦解運毒集團，致力落實行政院「截毒於關口，緝毒於內陸」之目標，以守護國人健康，維護社會安全。