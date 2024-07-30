新婚之夜「俄23歲新娘」全裸詭異墜15樓亡！　丈夫否認涉案

▲女子在新婚當晚墜樓身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名23歲女子在新婚當夜全裸墜樓身亡，她的丈夫報案後，第一時間接受調查。不過目前警方已經排除男子的涉案可能，並將死因定調為意外，目前仍在調查詳細事發經過。

根據《鏡報》報導，23歲的俄羅斯女子克謝尼婭（Ksenia Vodyanitskaya），日前和24歲的男友基里爾（Kirill）共同步入婚姻的殿堂。兩人在親友的祝福下舉行婚禮，當天克謝尼婭身穿白色短款婚紗，新郎則是穿著白襯衫和米色長褲。

然而在婚禮當晚，克謝尼婭卻被發現全身赤裸地從兩人位在聖彼得堡的15樓公寓墜樓身亡。克謝尼婭墜樓前才剛在自己的社交軟體上公開一系列甜蜜的婚禮照片，誰也沒想到，短短數小時後，美麗的新娘竟就此與新郎天人永隔。

事發後，基里爾立即報警並衝下樓查看妻子的情況。警方獲報後到場，但是克謝尼婭已經明顯死亡，而她被發現時全身一絲不掛。警方表示，基里爾在克謝尼婭死後情緒非常低落。

基里爾接受警方的詢問時，否認與妻子的墜樓有任何關聯。而初步調查，克謝尼婭的死為意外，不過詳細事發過程仍在調查中。

克謝尼婭熱愛攝影，最近剛從聖彼得堡國立獸醫大學畢業。親友也向警方表示，夫妻兩人十分恩愛，並沒有出現嚴重爭吵。朋友們也堅信，基里爾是真心愛著克謝尼婭，不可能傷害她。