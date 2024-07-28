新婚2年丈夫「連劈3女」！鹹濕對話色到爆　正宮氣炸全告了

▲台中一名男子結婚不到3年，結果連續跟3名女子有染。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿德（化名）結婚短短2年，卻連續與3名女子出軌，更是不斷發送鹹濕對話，氣得正宮小婷（化名）提出離婚，並將3名女子告上法院。台中地院審理後，判3人分別要賠30萬元、30萬元、15萬元。

根據判決書內容，小婷與阿德2019年年底結婚、婚後育有一子，怎料短短不到3年的時間，她意外在丈夫的電腦中發現各種鹹濕對話，包含「對公公的X棒真的很迷戀」、「就是感覺它很大很想要」、「你不給我含不是嗎」、「含你的弟弟緊緊不放」、「呃想要你了」等話語，且對象還不只一人，讓她瞬間暴怒。

此外，小婷還發現，其中一名婚外情對象，竟是丈夫的青梅竹馬，於是氣得將3人告上法院。

對於交往一事，小三A女供稱，自己與阿德是透過線上遊戲認識，當時阿德隱瞞了婚姻狀況，因此交往過程中她並不知情，直到後來她意外懷孕、動了人工流產手術，阿德提了分手，才坦承婚姻情況。

▲台中一名男子結婚不到3年，結果連續跟3名女子有染。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小三B女則是說，自己跟阿德是在網路上認識的，大概相識2年左右，阿德突然謊稱剛離婚、失戀，於是她才跟阿德發展成網戀關係，沒有發生性行為，僅有親密對話，她也不曉得阿德有配偶。

小三C女則供稱，自己與阿德僅是朋友，沒有發生過性行為，也沒有任何親密對話，更無逾越一般男女正常交往分際的話語。

不過，法官勘驗阿德與3名女子的對話，認定3名女子都曾與阿德發生過性行為，因此不採信3人的說法，最後判3人分別要賠償30萬元、30萬元及15萬元，全案仍可上訴。台中高分院則認定，C女與阿德的對話當中，無法推測2人曾發生過性行為，因此廢棄原判決，改判賠10萬元，全案確定。