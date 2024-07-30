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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張啓楷轟高虹安停職停薪違憲　黃智賢：對貪污者如此溫柔體貼？

▲▼市長高虹安率市府相關局處首長召開晴空匯火災時事回應記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲前新竹市長高虹安。（圖／新竹市政府提供）

記者郭運興／台北報導

前新竹市長高虹安因「詐領助理費」一審判處有罪且被停職，但民眾黨立委張啓楷認為，內政部停職處分違憲，支持提出停止處分。對此，媒體人黃智賢昨（29日）表示，法律就是這樣定，張要不要修改這條法律？修改成三審定讞才停職？她批評，張啓楷想方設法，要讓貪污者受懲戒的年限延後，怎麼會對貪污者這樣溫柔體貼?真的太讓她失望了。

黃智賢於臉書表示，高虹安貪污助理費案，一審判處7年4個月，民眾黨立委張啓楷卻痛斥，高虹安的停職根本就是「竹篙湊菜刀」。張還說，高虹安並不是在新竹市長任內涉嫌貪污，內政部怎麼可以停止新竹市長職務？憲法明訂保障人民的工作權，內政部行為已經明顯違憲。

黃智賢表示，張啓楷，人還好嗎?過去還曾是資深媒體人的他，如果聽到現在政客張啟楷說出這種話，會不會痛斥不已?

黃智賢指出，地方制度法第78條第一項規定，直轄市長、縣市長等職務，有涉嫌貪污治罪條例，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，但涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者，分別由行政院、內政部、縣政府等機關停止其職務。她大酸，法律就是這樣定的，張啓楷要不要或敢不敢修改這一條法律？修改成三審定讞才停職？

黃智賢質疑，按照張啓楷的標準，陳水扁擔任總統時的貪污狀況，是不是卸任以後，就不用追究?張竟然能認為，貪汙一審有罪的人，有權繼續當一市之長，能手上握有大權，大筆一揮可以讓土地、招標、都更等鉅額利益?張啟楷不但不認為政客應該有政治責任感，自請下台，反而捍衛貪污政客的大權。

黃智賢呼籲，張啓楷身為新科立委，如果要推國會改革，第一件要做的事，就是修法，讓政客貪污的判刑更嚴重，應該立刻修改《立委職權行使法》，讓立委一審有罪就應該停職。

最後，黃智賢強調，但張啟楷現在想方設法，要讓貪污者受到懲戒的年限延後，怎麼會對貪污者這樣溫柔體貼?真的太讓她失望了。難道張一點都想不起，當時他們兩人是用一樣的標準，批判陳水扁。

▼民眾黨立委張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼黃珊珊【財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？】 記者會-張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）

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