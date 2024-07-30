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高虹安貪污「吹哨人祕密基地」曝　諷刺！高虹安任內也去過

新竹知名的景點十八尖山，因夜間人煙稀少，成高虹安案4名吹哨者最常碰面的祕密基地。圖為高市長任內出席十八尖山活動。（翻攝新竹市府官網）

▲新竹知名的景點十八尖山，因夜間人煙稀少，成高虹安案4名吹哨者最常碰面的祕密基地。圖為高市長任內出席十八尖山活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，經北院一審判定貪汙有罪已遭停職。本刊進一步採訪當年握有高虹安關鍵祕檔的吹哨者聯盟4人組，還原他們是如何經數月串連、蒐集情報，以及交付「關鍵藍色隨身碟」給本刊記者的內幕；當時為了分頭搜集證據卻又害怕身份曝光，他們甚至選定山間、漁港、國道休息站作為秘密基地，小心翼翼地交換關鍵資料。

4人組成的吹哨者聯盟首次碰面就約在十八尖山獅子亭旁停車場，並交換高虹安助理費案的關鍵情報。

▲4人組成的吹哨者聯盟首次碰面就約在十八尖山獅子亭旁停車場，並交換高虹安助理費案的關鍵情報。

由四人組成的吹哨者聯盟，起初彼此並無交情，而是先透過通話建立信任，當討論至案情深水區時才決定碰面詳談。4人首次碰面，地點挑的是竹市知名的十八尖山，他們各開一台車，夜間駛進山間獅子亭旁的停車場會合，一一熄火、關上車門後，四人就站在車旁交換資訊。

深夜的山上幾無遊客，「任何車開上來都會先看到車燈，方便警覺、提防，所以我們不只一次約在這！」吹哨者A告訴本刊說，其中一人因害怕身份曝光，每次赴約還專程租了一輛共享汽車從台北開車南下。

新竹南寮漁港遊客眾多，但因風大，交談不易被聽見，也成高虹安案吹哨者交換情報的地點。（農業部農村發展及水土保持署官網）

▲新竹南寮漁港遊客眾多，但因風大，交談不易被聽見，也成高虹安案吹哨者交換情報的地點。4人依分工還兩兩約在不同地點碰面，其中一次在竹市南寮漁港一處景觀橋上，他們同樣各自開車赴約，先在漁港附近的停車場停好車，再走到景觀橋上交換意見，參與的吹哨者說：「橋上風很大，沒辦法錄音，觀光客經過也聽不到，能確保彼此安心。」

另一次則在國道三號的關西休息站，吹哨者回憶，這是最關鍵的一次，當時高的帳本、薪資明細幾已拼圖完成，其中一名吹哨者再度租了共享汽車赴約，大家各自在休息站的停車場停好車後，手握祕檔的吹哨者旋即上了A的車「交貨」，讓A取得完整的關鍵證據電子檔。

高虹安案吹哨者小心翼翼交換助理費案的檔案，最關鍵的一場碰面是在國道三號的關西休息站。（高公局提供）

▲高虹安案吹哨者小心翼翼交換助理費案的檔案，最關鍵的一場碰面是在國道三號的關西休息站。

後續經本刊多次聯繫、建立信任，2022年11月10日午後，A與本刊記者相約北市一處公有停車場見面，未料赴約途中，害怕曝光的A又臨時傳訊改約另一處咖啡店，已抵達原定地點的本刊記者，旋即借了路旁的共享單車趕赴現場，A一見面便拿出一枚藍色的隨身碟交予記者並強調：「這是今天新買的，檔案也是今天存進去的，但原始檔名、內容我們都沒更動過。」經本刊連夜比對查證後，這些祕檔才得以在11月中旬獨家刊出、完整揭露。


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