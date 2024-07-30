高虹安貪污判刑「4吹哨者」背景曝光　藍色隨身碟成關鍵

▲4人組成的吹哨者聯盟首次碰面就約在十八尖山獅子亭旁停車場，並交換高虹安助理費案的關鍵情報。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，經北院一審判定貪汙有罪已遭停職。在得知一審結果後，當初向本刊提供祕檔的吹哨者進一步再向本刊娓娓道出，由四人組成的吹哨者聯盟，當年是如何分頭搜集證據，以及揭發高虹安犯行的動機與吹哨經過

▲吹哨者與本刊記者2022年11月10日碰面，提供一枚裝滿25個關鍵祕檔的藍色隨身碟交予本刊查證。

本刊調查，握有高虹安關鍵秘檔的吹哨者聯盟是在2022年7月成形，4人有男有女，有政治基層工作者，也有高就讀台大資工所期間的校友，還有與高一起在知名企業共事過的吹哨者B。因B分別認識其他3人，於是由B穿針引線串起四人的情報交換網，分頭搜羅高自求學至立委任內的大小事，「沒想到竟查出詐領助理費的證據！」25個祕檔歷經數月才湊齊，因帳本繁雜，最初一頭霧水，直到初步比對出帳目關聯性、理出帳本運作邏輯後，才完整提供本刊進一步查證並揭露。＝

▲本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

其中一名吹哨者並透露，本刊揭露祕檔前，他們曾透過管道聯繫藍、綠、白人士，先給出少部分資料試水溫，未料對方因查證能力有限，一直未見動靜，直到他們再將部分文件輾轉交到林耕仁陣營才開了第一槍，可惜該陣營消化資料能力未如預期，甚至疑因藍營內部壓力最後縮手噤聲，讓他們相當氣憤，於是決定將完整的資料全部交給《鏡週刊》。本刊當時除完整揭露祕檔，也點出高虹安涉低薪高報，直指帳目出現實際薪資、實應領薪資、應退款等詭異項目，不僅成為輿論焦點，更被院檢列入證據清單。

還原高案始末，當初開第一槍的是時任國民黨新竹市長候選人林耕仁，不過，林在2022年10月底起接連開了幾場記者會後，卻突然以一句「回歸市政願景討論」喊停，他的競總榮譽主委林政則也說「高不是壞人，她也是一位很好且愛護地方的人士。」讓外界霧裡看花。

▲本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

本刊當時持續追蹤全案，並聯繫上握有關鍵文件的吹哨者，交叉查證後，於該年11月中旬獨家揭露25個內部祕密檔案，包括連續11個月、共13頁的薪資內帳，以及545筆公積金總帳明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等，當中有多份加班費請領名冊都由高親筆簽名，代表她知情助理向立院申領的加班費及本薪金額。

▲本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

本刊並點出高觸法的3大樣態，包括將助理薪資低薪高報、要求上繳薪酬差額與加班費，以及將助理費挪作他用，其中低薪高報成為她一審貪汙有罪的關鍵。

「看見高一再說謊，就決定把資料完整交給你們！」當年向本刊提供25個祕檔的吹哨者A，一審宣判後接受本刊採訪說，高從政後頻以「理工女、斐陶斐學霸、曾任職鴻海」包裝形象，讓曾與她同校或同職場的人看不下，得知高動念參選新竹市長後，就決定向大眾拆穿她的假面具。



更多鏡週刊報導

【時事焦點】二審聚焦浮報加班費 高虹安案吹哨者揭弊始末曝光

【吹哨高虹安內幕2】藍色隨身碟藏祕檔扳倒高虹安 揭吹哨者聯盟3祕密基地

【吹哨高虹安內幕3】高虹安多次援引吳成典案拚無罪 院檢打臉不買單