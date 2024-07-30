　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安貪污判刑「4吹哨者」背景曝光　藍色隨身碟成關鍵

4人組成的吹哨者聯盟首次碰面就約在十八尖山獅子亭旁停車場，並交換高虹安助理費案的關鍵情報。

▲4人組成的吹哨者聯盟首次碰面就約在十八尖山獅子亭旁停車場，並交換高虹安助理費案的關鍵情報。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，經北院一審判定貪汙有罪已遭停職。在得知一審結果後，當初向本刊提供祕檔的吹哨者進一步再向本刊娓娓道出，由四人組成的吹哨者聯盟，當年是如何分頭搜集證據，以及揭發高虹安犯行的動機與吹哨經過

吹哨者與本刊記者2022年11月10日碰面，提供一枚裝滿25個關鍵祕檔的藍色隨身碟交予本刊查證。

▲吹哨者與本刊記者2022年11月10日碰面，提供一枚裝滿25個關鍵祕檔的藍色隨身碟交予本刊查證。

本刊調查，握有高虹安關鍵秘檔的吹哨者聯盟是在2022年7月成形，4人有男有女，有政治基層工作者，也有高就讀台大資工所期間的校友，還有與高一起在知名企業共事過的吹哨者B。因B分別認識其他3人，於是由B穿針引線串起四人的情報交換網，分頭搜羅高自求學至立委任內的大小事，「沒想到竟查出詐領助理費的證據！」25個祕檔歷經數月才湊齊，因帳本繁雜，最初一頭霧水，直到初步比對出帳目關聯性、理出帳本運作邏輯後，才完整提供本刊進一步查證並揭露。＝本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

▲本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

其中一名吹哨者並透露，本刊揭露祕檔前，他們曾透過管道聯繫藍、綠、白人士，先給出少部分資料試水溫，未料對方因查證能力有限，一直未見動靜，直到他們再將部分文件輾轉交到林耕仁陣營才開了第一槍，可惜該陣營消化資料能力未如預期，甚至疑因藍營內部壓力最後縮手噤聲，讓他們相當氣憤，於是決定將完整的資料全部交給《鏡週刊》。本刊當時除完整揭露祕檔，也點出高虹安涉低薪高報，直指帳目出現實際薪資、實應領薪資、應退款等詭異項目，不僅成為輿論焦點，更被院檢列入證據清單。

還原高案始末，當初開第一槍的是時任國民黨新竹市長候選人林耕仁，不過，林在2022年10月底起接連開了幾場記者會後，卻突然以一句「回歸市政願景討論」喊停，他的競總榮譽主委林政則也說「高不是壞人，她也是一位很好且愛護地方的人士。」讓外界霧裡看花。

本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

▲本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

本刊當時持續追蹤全案，並聯繫上握有關鍵文件的吹哨者，交叉查證後，於該年11月中旬獨家揭露25個內部祕密檔案，包括連續11個月、共13頁的薪資內帳，以及545筆公積金總帳明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等，當中有多份加班費請領名冊都由高親筆簽名，代表她知情助理向立院申領的加班費及本薪金額。

本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

▲本刊當年獨家揭露的25個祕檔，包含關鍵的13頁內帳及高親簽的文件，成她低薪高報助理費的證據。

本刊並點出高觸法的3大樣態，包括將助理薪資低薪高報、要求上繳薪酬差額與加班費，以及將助理費挪作他用，其中低薪高報成為她一審貪汙有罪的關鍵。

「看見高一再說謊，就決定把資料完整交給你們！」當年向本刊提供25個祕檔的吹哨者A，一審宣判後接受本刊採訪說，高從政後頻以「理工女、斐陶斐學霸、曾任職鴻海」包裝形象，讓曾與她同校或同職場的人看不下，得知高動念參選新竹市長後，就決定向大眾拆穿她的假面具。


更多鏡週刊報導
【時事焦點】二審聚焦浮報加班費　高虹安案吹哨者揭弊始末曝光
【吹哨高虹安內幕2】藍色隨身碟藏祕檔扳倒高虹安　揭吹哨者聯盟3祕密基地
【吹哨高虹安內幕3】高虹安多次援引吳成典案拚無罪　院檢打臉不買單

 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　曾獨處長髮妹12hrs被拍
南部淹水被酸　Wecare高雄點名「國民黨從沒替高雄做事」
吳佩慈夫妻逃債定居日本！私下豪奢生活曝　生4孩仍沒名份
未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票
荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？
全台有雨　下最大地區曝
快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義5歲自閉兒「復健突昏迷」　搶救1周死亡

高虹安貪污「吹哨人祕密基地」曝　諷刺！高虹安任內也去過

台灣真的是詐騙王國！每3人就1人被騙　過半數不敢報警

高虹安貪污判刑「4吹哨者」背景曝光　藍色隨身碟成關鍵

唐治平戴母戒認屍坦言：像我母親　治喪從簡存放地點曝

半導體廠員工上班猝死　公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

快訊／台南麻豆魚塭再傳溺水　消防人員搶救上岸人已身亡

北市女騎士衝出巷口停路中央！賓士直接撞飛　多視角畫面曝光

快訊／台南七股魚塭傳出溺水　消防人員搶救送醫不治

一生打擊犯罪！檢察官吳義聰突離世享年57歲　檢察總長上香致哀

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

奧運中華隊進場法媒喊「台灣」　留學生看轉播嗨翻：以為聽錯

嘉義5歲自閉兒「復健突昏迷」　搶救1周死亡

高虹安貪污「吹哨人祕密基地」曝　諷刺！高虹安任內也去過

台灣真的是詐騙王國！每3人就1人被騙　過半數不敢報警

高虹安貪污判刑「4吹哨者」背景曝光　藍色隨身碟成關鍵

唐治平戴母戒認屍坦言：像我母親　治喪從簡存放地點曝

半導體廠員工上班猝死　公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

快訊／台南麻豆魚塭再傳溺水　消防人員搶救上岸人已身亡

北市女騎士衝出巷口停路中央！賓士直接撞飛　多視角畫面曝光

快訊／台南七股魚塭傳出溺水　消防人員搶救送醫不治

一生打擊犯罪！檢察官吳義聰突離世享年57歲　檢察總長上香致哀

英男闖舞蹈教室「專挑小孩行刺」2死9傷！　目擊者悚憶：渾身是血

兩岸代表都到金門了！　「陸船翻覆案」協商預計9點展開

情色教主被「舊愛」捲款500萬跑路！　身分曝：上過好幾次周刊封面

今年最離奇腹瀉原因！　醫：檢查結果又翻盤

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　曾獨處長髮妹12hrs被拍

李妍瑾哽咽淚崩「沒資格擁正常人一樣的婚姻」　悲吐短命婚真相！

嘉義5歲自閉兒「復健突昏迷」　搶救1周死亡

市場觀望聯準會利率決策　美股收盤互有漲跌

小黑豬逃家逛大街！　3黑絲襪OL神勇制伏

社會熱門新聞

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

檢察官吳義聰突離世享年57歲　檢察總長上香致哀

快訊／台南麻豆魚塭再傳溺水搶救上岸人已身亡

女騎士衝出巷口「賓士直接撞飛」多視角畫面曝光

特斯拉短裙妹正面曝　他硬拔充電槍還反告

「吹哨者聯盟」揭高虹安惡行　4人背景曝光

快訊／台中驚傳集體食物中毒！7人上吐下瀉

載女友上班遇車禍2人拋飛！他貼心幫躺地女友撐傘遮陽

高雄大樓800汽機車泡水3天！X6豪車出土慘樣曝

台61驚現恐怖血滴子　輪胎掉落撞大貨車

唐治平17分鐘認屍完畢！手戴信物嘆：確實像我母親

即／賓士被輕軌撞凹吞罰單　高捷再求償

即／唐治平現身了！遲到70分鐘　終於抵達板殯認屍

更多熱門

相關新聞

凱米10死上千傷創2紀錄　2大殺手重擊全台

凱米10死上千傷創2紀錄　2大殺手重擊全台

凱米颱風上週襲台，造成10人死亡、2人失蹤、900多人受傷，南部地區也因超大豪雨，多處淹水。消防署統計，全台災情逾1萬5千件，其中以路樹傾倒超過7千件最多，違建鐵皮遭吹落等建物毀損也逾700件，釀成多人死傷。水利署則指出，全台防洪強度最高的台北市僅能對抗78毫米的時雨量，這次南部時雨量逾100毫米，遠超過標準，未來將持續編列治水預算，將災害降至最低。

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

柯提告吞敗　民眾黨嗆卓冠廷硬拗

柯提告吞敗　民眾黨嗆卓冠廷硬拗

白委重申內政部停高虹安半薪違憲

白委重申內政部停高虹安半薪違憲

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

關鍵字：

鏡週刊高虹安

讀者迴響

熱門新聞

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

陳弈通止步32強　下次不想再一個人來

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面