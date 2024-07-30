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凱米10死上千傷創2紀錄　2大殺手重擊全台

凱米颱風在南台灣引發豪大雨，高雄淹水災情慘重。（聯合知識庫）

▲凱米颱風在南台灣引發豪大雨，高雄淹水災情慘重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

凱米颱風上週襲台，造成10人死亡、2人失蹤、900多人受傷，南部地區也因超大豪雨，多處淹水。消防署統計，全台災情逾1萬5千件，其中以路樹傾倒超過7千件最多，違建鐵皮遭吹落等建物毀損也逾700件，釀成多人死傷。水利署則指出，全台防洪強度最高的台北市僅能對抗78毫米的時雨量，這次南部時雨量逾100毫米，遠超過標準，未來將持續編列治水預算，將災害降至最低。

高雄婦人騎機車遭傾倒的路樹擊中，傷重不治。（高雄市消防局提供）

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▲高雄婦人騎機車遭傾倒的路樹擊中，傷重不治。

今年第一個侵襲台灣的凱米颱風，釀成嚴重災情，消防署統計，全台災情超過1萬5千件，破了10年紀錄，其中路樹傾倒、違建鐵皮掉落等建物毀損案，將近8千件，占了一半，共造成10人死亡、2人失蹤、900多人輕重傷。

凱米颱風造成1萬5千多件災情，其中以路樹災情最多。（翻攝陳其邁臉書）

▲凱米颱風造成1萬5千多件災情，其中以路樹災情最多。

雖然凱米颱風中心上週四凌晨就從桃園新屋出海，但之後引入的西南氣流，卻持續在台灣降下超大豪雨，導致中南部多處淹水，嘉義縣還發生3起溺斃事故，居民怨聲載道。

暴雨轟炸南台灣，各處淹水災情不斷。（屏東縣消防局提供）

▲暴雨轟炸南台灣，各處淹水災情不斷。

對此，水利署長賴建信表示，目前全國「排水系統保護標準」最高的台北市為78毫米（時雨量超過78毫米就會淹水），高雄市只有60多毫米，這次凱米颱風引發的雨量實在太大，以高雄市區來說，平均時雨量逾100毫米，遠遠超過保護標準，才會出現淹水狀況。

高雄老翁在家中遭土石流沖入活埋，不幸身亡。（高雄市警察局旗山分局提供）

▲高雄老翁在家中遭土石流沖入活埋，不幸身亡。

水資源專家、屏科大名譽教授丁澈士表示，滯洪池的容量標準有設計極限，凱米颱風3小時的時雨量就超過高雄滯洪池的設計標準，不淹也難，長遠之計應是增設「資源型滯洪池」，一來可拉長滯洪時間，二來也有乾淨的水可用。

凱米颱風讓高雄變成「水鄉澤國」，連豪宅區都無法倖免。（翻攝記者爆料網）

▲凱米颱風讓高雄變成「水鄉澤國」，連豪宅區都無法倖免。

即便凱米颱風中心僅在台灣陸地停留4小時就快閃出海，卻已在台灣颱風史上刷新不少紀錄，除了破天荒本島同時連放2天颱風假外，高雄平地單日降雨量達887.5毫米，也創下最高紀錄，此外，2天內發布20次致災性細胞廣播，也是氣象署針對單一颱風發布頻率最高的一次，足見凱米的威力。

高雄一處民宅地下停車場大淹水，工程人員動用大型機具抽水。（台電提供）

▲高雄一處民宅地下停車場大淹水，工程人員動用大型機具抽水。


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