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嘉灣榮院健康營造列車　眼部保健衛教宣導造福榮眷

▲▼ 嘉灣榮院健康營造列車持續啟動，護眼攻略為高齡榮民(眷)打造健康新視界 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 嘉灣榮院健康營造列車持續啟動，護眼攻略為高齡榮民(眷)打造健康新視界 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義暨灣橋分院社區健康營造列車持續啟動，由於良好的視力對老年人的生活自理、社交互動及減緩退化，有密不可分的關係。家醫部部主任陳怡成於精忠新城日照中心暨向日小站辦理「愛眼密碼」健康衛教講座，與社區榮民、榮眷長輩們分享多項有關飲食及日常護眼細節，幫助爺爺奶奶常保眼睛健康，保有銀髮生活品質。講座時榮眷楊奶奶勤作筆記，頻頻稱讚今天的衛教知識相當實用，長輩們也都給予熱烈回饋，期望嘉灣分院能持續推動社區健康講座。

▲▼ 嘉灣榮院健康營造列車持續啟動，護眼攻略為高齡榮民(眷)打造健康新視界 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

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陳怡成主任在講座中說到， 65歲以上長者退休後，休閒嗜好大多都是在家看電視，有時一看好幾個小時，休息時又在滑手機，這些不經意地習慣都會造成眼睛疲勞。呼籲長輩記住護眼口訣「30、10、120」，設定鬧鐘用眼30分鐘就休息10分鐘，且盡量投影大螢幕，避免長期緊盯小視窗，每天戶外運動120分鐘以上，增加接觸自然光線的機會，也讓眼睛能夠接觸廣闊的空間放鬆睫狀肌。

陳怡成提醒，夏天的冷氣跟烈陽對冷氣也是一大危害，在戶外行走乘車建議都戴上帽子及合格的太陽眼鏡預防黃斑部病變，在冷氣房內也可以擺放水盆保持濕度，避免眼睛乾澀；休息時可適度熱敷眼睛，提升血液循環，促進淚腺分泌，放鬆肌肉。

▲▼ 嘉灣榮院健康營造列車持續啟動，護眼攻略為高齡榮民(眷)打造健康新視界 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

陳怡成表示，多元化飲食也有助視力保健：動物肝臟、魚油、乳製品、雞蛋裡的維生素A可幫助視紫質形成，保持微弱光線下的視力。瘦肉、糙米當中的維生素Ｂ群可維護視神經及角膜健康；深綠色蔬菜、芭樂、柑橘類及奇異果、堅果富含維生素C、E，不但抗氧化也能預防青光眼，要注意堅果每天約2湯匙，不要吃過量。注意鈣質的補充也可幫助眼睛微細血管維持正常狀態，降低病變機率。另外，葉黃素與玉米黃素是存在於視網膜和黃斑部的重要物質，可以避免視網膜受到紫外線及光害刺激，地瓜葉、菠菜、綠花椰、奇異果、葡萄、柳橙、綠皮胡瓜、南瓜、玉米及枸杞等含量豐富，建議均衡選擇，吃出好視力。

嘉灣榮院家醫部主任陳怡成特別提醒，65歲以上長者要控制三高及血壓，避免視網膜血管阻塞導致眼中風；也可以多打乒乓球，促進睫狀肌調節，防止老花眼更嚴重。也要記得使用3C產品最好搭配柔和明亮的自然光，否則若長期暴露在藍光下，容易增加黃斑部病變風險。陳主任補充，長輩在家幫忙照顧幼兒，注意盡量不要給未滿2歲的小孩看手機螢幕，2歲以上每天不要使用超過1小時，以免影響嬰幼兒視覺發展。陳主任也呼籲爺爺奶奶，至少每半年到眼科做一次檢查，讓專業醫師協助老年眼睛常保清晰睛亮。

 

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